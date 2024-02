Militar dos EUA morre após atear fogo em si mesmo do lado de fora da embaixada de Israel

WASHINGTON (Reuters) - Um membro do serviço militar dos Estados Unidos que ateou fogo em si mesmo do lado de fora da Embaixada de Israel em Washington no fim de semana, em um aparente ato de protesto contra a guerra em Gaza, morreu, informou a polícia local nesta segunda-feira.

Lee Lepe, porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana, confirmou a morte do militar norte-americano. A NBC News, citando uma autoridade não identificada, disse que mais detalhes serão divulgados depois que os militares notificarem a família.

O homem havia sido hospitalizado em estado crítico no domingo, depois que agentes do Serviço Secreto dos EUA apagaram as chamas, segundo informou anteriormente o serviço médico e de bombeiros.

O New York Times informou separadamente que o homem, vestindo uniforme militar, transmitiu o incidente ao vivo pela internet.

"Não serei mais cúmplice de genocídio", disse o homem antes de se encharcar com um líquido transparente e atear fogo em si mesmo, gritando "Palestina Livre", segundo o Times.

O incidente ocorre em meio aos contínuos protestos pró-palestinos e pró-israelenses nos EUA, após o ataque do grupo militante Hamas a Israel em 7 de outubro, que matou 1.200 israelenses e fez 253 reféns em um ataque transfronteiriço.

As Forças Israelenses têm empreendido uma campanha militar contra o grupo que governa Gaza, destruindo grande parte do enclave, com a morte confirmada de quase 30.000 pessoas, de acordo com as autoridades de saúde palestinas.

As embaixadas de Israel têm atraído protestos contínuos contra a guerra. Em dezembro, uma mulher que protestava contra a guerra ateou fogo em si mesma do lado de fora do consulado israelense em Atlanta.

(Por Susan Heavey)