Melhor momento para cortar juros pode ser no final do primeiro semestre, diz autoridade do BCE

ATENAS (Reuters) - O formulador de política monetária do Banco Central Europeu (BCE) Yannis Stournaras disse nesta segunda-feira que o "momento ideal" para o primeiro corte na taxa de juros pode ser o final do primeiro semestre do ano, se a inflação continuar a desacelerar e os dados salariais forem favoráveis.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse na semana passada que os dados de crescimento salarial do quarto trimestre eram encorajadores, mas ainda não o suficiente para dar ao banco central a confiança de que as pressões de preços estão sendo controladas.

"A inflação desacelera mais rapidamente do que nossas projeções de dezembro e é muito provável que nos aproximemos de nossa meta de inflação de 2% no outono (europeu) deste ano", disse Stournaras em um discurso na Universidade de Liverpool.

Ele acrescentou que a ligeira desaceleração recente dos salários negociados foi encorajadora e que muito dependerá da evolução das margens de lucro, uma vez que a evolução geral dos custos, incluindo os custos de energia, indica uma nova flexibilização das pressões sobre os preços no curto prazo.

