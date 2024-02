Macron apela aos aliados da Ucrânia para um "salto" diante do "endurecimento" da Rússia

O presidente francês, Emmanuel Macron, reuniu nesta segunda-feira (26), em Paris, mais de 25 países aliados de Kiev, apelando a um "salto" face a um "endurecimento" de Moscou, num momento crítico para a Ucrânia, que aguarda as armas ocidentais necessárias à sua sobrevivência.

Pouco antes da conferência no palácio presidencial do Eliseu, o seu homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky preparou o cenário remotamente, deplorando ter recebido "infelizmente" apenas 30% dos "milhões de bombas que a União Europeia" tinha "prometido" à Ucrânia.

"Juntos devemos garantir que Putin não pode destruir o que conseguimos e não pode estender a sua agressão a outros países", lançou também Zelensky, num vídeo pré-gravado transmitido diante dos 21 chefes de Estado. Emmanuel Macron, incluindo o alemão Olaf Scholz, o polonês Andrzej Duda e o eslovaco Robert Fico, também com o chefe da diplomacia britânica David Cameron e representantes americanos e canadenses.

"Estamos certamente no momento de um arranque que é necessário por parte de todos nós", exortou o chefe de Estado francês no início da reunião que prosseguiu a portas fechadas.

Macron explicou que o encontro organizado às pressas, logo após o segundo aniversário da invasão russa da Ucrânia, lançada em 24 de fevereiro de 2022, tem como objetivo "ver em nível nacional e coletivo como podemos fazer mais", através do "apoio orçamental" como bem como "militar".

Desde que recebeu Volodymyr Zelensky, há dez dias, no Eliseu para assinar um acordo bilateral de segurança, Emmanuel Macron pintou um quadro muito sombrio das intenções do seu homólogo russo, Vladimir Putin, e tentou posicionar-se na linha da frente do apoio prestado a Kiev.

"Estamos assistindo, particularmente nos últimos meses, a um endurecimento da Rússia", "que infelizmente foi cruelmente ilustrado com a morte de Alexei Navalny", reafirmou Macron, citando o principal opositor russo. Ele também reiterou suas acusações sobre ataques cibernéticos de Moscou e campanhas de desinformação.

"Na frente ucraniana, as posições estão se tornando cada vez mais duras e sabemos também que a Rússia está preparando novos ataques, em particular para atordoar a opinião pública ucraniana", alertou.

Ele também relatou um "consenso" entre muitos líderes e personalidades europeias sobre o fato de "que dentro de alguns anos, teríamos que nos preparar para que a Rússia atacasse" os seus países.

A vitória ou derrota da Ucrânia "depende de vocês", disse o presidente ucraniano aos seus aliados no domingo, fazendo apelos urgentes.

Os ucranianos acumulam perdas no Leste há várias semanas, como a cidade-fortaleza de Avdiïvka, e, esta segunda-feira, a sua retirada da aldeia de Lastochkyné, perto dali.

Sem "cansaço"

Em um momento em que a guerra da Rússia contra a Ucrânia entrou no seu terceiro ano e a ajuda americana, crucial para Kiev, está bloqueada no Congresso pelos republicanos de Donald Trump, os europeus querem fazer "mais e melhor", segundo o Eliseu.

"A Rússia do presidente Putin não deve contar com qualquer cansaço entre os europeus", já tinha garantido Emmanuel Macron no sábado na rede social X.

"Trata-se de contradizer a impressão de que as coisas estão desmoronando, reafirmando que não estamos cansados ??e que estamos determinados a parar a agressão russa. Queremos enviar uma mensagem clara a Putin de que ele não vencerá na Ucrânia", insiste a presidência francesa.

No centro das discussões está a incômoda questão do fornecimento de armas.

"As armas prometidas devem chegar à frente. O nosso apoio a longo prazo deve continuar", disse a primeira-ministra da Estônia, Kaja Kallas, no X na sua chegada a Paris.

Vários países, incluindo França, Alemanha e Itália, assinaram acordos bilaterais de segurança com Kiev nas últimas semanas, mas a UE, que forneceu € 28 mil milhões em ajuda desde o início da guerra militar, luta para manter os seus compromissos, particularmente em termos de munição.

"Os europeus têm os meios para fazer coisas significativas", observou a ex-diplomata americana Debra Cagan na sexta-feira, durante uma conferência no think tank americano The Atlantic Council.

Mas "se a Ucrânia já tivesse os caças F16, se tivesse os Taurus (mísseis) da Alemanha, veríamos hoje um conflito completamente diferente", acrescentou.

(Com AFP)