'Tive muito medo', diz jovem que salvou mãe e gêmeas de enxurrada no RJ

Marcos Vinícius de Souza, 20, ficou conhecido após resgatar uma família de dentro de um carro em meio a uma enchente em Nova Iguaçu (RJ). Desde criança, o auxiliar de logística enfrenta problemas com enchentes na região, e não foi diferente no temporal da última quarta-feira (21).

'Só quis ajudar, nem pensei duas vezes'

O rapaz estava dentro de um ônibus, voltando do trabalho para casa. Naquela noite, o motorista precisou mudar a rota que faz diariamente e se deparou com um carro sendo levado pela correnteza. No meio do temporal, Marcos percebeu que algumas pessoas que estavam em uma academia gritavam muito pedindo ajuda.

"Foi nessa hora que consegui entender", disse Marcos ao UOL. "O pessoal estava dizendo que tinha duas crianças dentro do carro com uma mulher, e que o veículo estava sendo arrastado desde o começo da pista. Quando vi, tinha água até no capô do carro. Eu só quis ajudar, nem pensei duas vezes. Quando o ônibus encostou, consegui colocar o pé na roda e ajudar a família", continuou.

Não foi um ato de coragem, foi um ato de solidariedade. Pensei na hora que aquela situação poderia estar acontecendo também com a minha família, algum amigo meu ou um vizinho. Tenho isso desde pequeno comigo, porque fui criado em uma família humilde. Todo mundo aqui está acostumado a ajudar o outro, desde sempre.

Marcos Vinicius Souza

Marcos Vinicius Souza reencontrou família que salvou durante enchente em Nova Iguaçu (RJ) Imagem: Arquivo pessoal

O veículo com a mulher e as filhas gêmeas, de apenas um ano, foi levado pela força da água segundos depois. Um vídeo do momento feito por outros passageiros do ônibus viralizou nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver que Marcos apoia as pernas na escada do ônibus e na traseira do veículo. Ele conseguiu transferir a família do carro para o ônibus em pouco tempo.

"Tive muito medo de cair ou de acontecer algo trágico com a família, mas na hora tive mais coragem do que medo. Eu queria agir, proteger elas, tirar aquelas crianças dali. Vi a mãe desesperada. Então, na hora eu só tive que agir", disse.

Na quinta-feira (22), ele conseguiu reencontrar Berlandia Mendes, a mãe resgatada com as duas filhas. "O reencontro foi algo muito bom. Saber que as crianças e a mãe estavam bem e aquele pai estava muito feliz pelo que eu fiz... Ele me acolheu de um jeito que não tem explicação. Fiquei muito feliz em saber que todos estavam bem e conhecer melhor aquela família", considerou.

Marcos Vinicius Souza reencontrou família que salvou durante enchente em Nova Iguaçu (RJ) Imagem: Arquivo pessoal

Vaquinha para ajudar família

Morador do Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, Marcos abriu uma vaquinha com a intenção de arrecadar R$ 30 mil para ajudar a própria família, que também foi afetada pelas chuvas. O total, porém, mais que dobrou, e a arrecadação já ultrapassa os R$ 110 mil. Até agora, 3.267 pessoas doaram valores.

"Não só a minha família, mas meus vizinhos, meus primos, meu pai e minha tia também foram prejudicados. Minha tia perdeu vários móveis, meu pai perdeu a segunda geladeira do ano, nem terminou de pagar ainda. Fiz a vaquinha não apenas pela questão dos móveis, mas para a melhoria do nosso quintal, para não entrar mais água e evitar esse problema", contou.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, oito mortes foram registradas relacionadas às fortes chuvas que atingiram o estado na última quarta-feira (21).