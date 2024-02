Josias: Comparação de Lula entre Gaza e Holocausto ajudou ato de Bolsonaro

As declarações do presidente Lula (PT) comparando o que está acontecendo na Faixa de Gaza com o holocausto ajudaram a impulsionar a manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), afirmou o colunista Josias de Souza no UOL News da manhã desta segunda-feira (26).

É essencial que a gente reconheça em primeiro lugar que foi eloquente a manifestação do Bolsonaro na avenida Paulista. Ninguém pode negar que 185 mil pessoas é muita gente. Estamos falando de um personagem que está inelegível, investigado e encrencado em meia dúzia de processos no Supremo. Ainda assim, ele leva muita gente para a rua. É preciso contemporizar. Não pode imaginar que isso daí faz do Bolsonaro um personagem majoritário, ele hoje é minoritário na sociedade brasileira, tanto que perdeu a eleição.

Lula não pode desconhecer os sinais emitidos por uma manifestação desse tamanho. Lula estimula no gogó a frente ampla que o levou ao Palácio do Planalto pela terceira vez, mas com a outra mão ele joga a lenha nessa fogueira que mantém viva a polarização. A meu juízo, não serve a ele essa polarização. Não basta a Lula coexistir com o centrão, ele precisa superar sua dificuldade de coexistir com a direita, precisa acenar para o pedaço racional do conservadorismo.

Ele [Lula] precisa verificar que continua vivo o antipetismo, isso é muito nítido. Como resolver isto? Fazendo um bom governo e parando de atiçar essa polarização que não serve para nada. Ele ajudou na organização dessa manifestação pró-Bolsonaro, com seu comentário infeliz comparando a matança em Gaza com o holocausto. Poderia ter evitado esse comentário.

