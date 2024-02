Israel realiza primeiros ataques na região de Bekaa, no leste do Líbano, reduto do Hezbollah

Pela primeira vez desde o início dos confrontos, a força aérea israelense realizou ataques perto da cidade de Baalbeck, na planície de Bekaa, no leste do Líbano, onde fica localizada a maior comunidade brasileira do Oriente Médio. Os ataques mataram dois membros do Hezbollah, segundo fontes locais.

Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

Os alvos visados pela força aérea israelense estão próximos à cidade de Baalbeck, uma das mais importantes fortalezas do Hezbollah, conhecida por seus templos romanos. Essa é a primeira vez que ataques israelenses atingem essa região, localizada na planície de Bekaa, no leste do Líbano.

Fontes de segurança e testemunhas disseram que os ataques destruíram galpões de armazenamento de alimentos, uma casa alugada próxima a essas instalações e um veículo. Os aviões israelenses também realizaram ataques contra outro reduto do Hezbollah, o maciço de Iqlim el-Touffah, a leste da cidade de Saida, 55 km ao sul de Beirute.

Na mesma região, o partido de Hassan Nasrallah anunciou em 26 de fevereiro que havia derrubado um drone israelense Hermes 450 usando um míssil terra-ar. Vídeos mostrando a aeronave em chamas e um rastro de fumaça branca circularam nas redes sociais. Em seguida, aeronaves israelenses dispararam mísseis contra os destroços do drone.

Enquanto isso, as trocas de artilharia e os disparos de foguetes do outro lado da fronteira continuaram, como acontece todos os dias, desde 8 de outubro de 2023.

"Escalada perigosa"

Em mais de quatro meses, pelo menos 248 pessoas, a maioria combatentes do Hezbollah e de outros grupos aliados a ele, mas também 33 civis, foram mortas no sul do Líbano, de acordo com uma contagem da agência AFP. Do lado israelense, 16 pessoas foram mortas, dez soldados e seis civis, de acordo com o exército. A violência entre o exército israelense e o Hezbollah também deslocou dezenas de milhares de pessoas em ambos os lados da fronteira.

Hezbollah contra-ataca atingindo base militar israelense

O Hezbollah anunciou na segunda-feira que bombardeou uma base militar israelense em resposta aos ataques que atingiram o leste do Líbano pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza, matando dois membros do poderoso grupo libanês.

O Hezbollah "disparou 60 foguetes Katyusha contra a base de Nafah", nas colinas ocupadas de Golã, "em resposta" aos ataques israelenses contra a região de Baalbeck, na planície de Bekaa, anunciou o grupo pró-iraniano.

Questionado pela AFP, o exército israelense disse que "dezenas de foguetes" haviam sido disparados do Líbano.

Mais cedo, Israel anunciou que tinha como alvo as posições do Hezbollah em Baalbeck em retaliação a um ataque de mísseis terra-ar que destruiu um grande drone israelense sobre o sul do Líbano pela manhã.

Um dos ataques teve como alvo um depósito do Hezbollah e o outro um prédio pertencente ao grupo islâmico nos arredores da cidade de Baalbeck, disse uma fonte de segurança à AFP.

O Hezbollah anunciou a morte de dois de seus combatentes. A região de Baalbeck, em Bekaa, na fronteira com a Síria, é um reduto do Hezbollah, que tem uma grande presença militar.

(Com AFP)