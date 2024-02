Israel realiza novos ataques no Líbano e Hezbollah derruba drone

BEIRUTE/JERUSALÉM (Reuters) - Israel realizou ataques aéreos perto da cidade libanesa de Baalbek nesta segunda-feira, matando pelo menos dois membros do Hezbollah, segundo fontes no Líbano, em seu mais profundo ataque ao país vizinho desde o início das hostilidades com o grupo apoiado pelo Irã em outubro do ano passado.

O Exército israelense disse que atacou alvos do Hezbollah no interior do Líbano, mas não forneceu mais detalhes. O Hezbollah não fez comentário imediato.

Os ataques atingiram uma área a cerca de 18 km da cidade de Baalbek, que é conhecida por suas ruínas antigas, um Patrimônio Mundial da Unesco. Parte da região do Vale de Bekaa, na fronteira com a Síria, a área é um reduto político do grupo xiita Hezbollah. As fontes disseram que Israel realizou dois ataques simultâneos.

A emissora de televisão libanesa Al-Jadeed transmitiu imagens de nuvens de fumaça saindo da área.

O Hezbollah vem realizando ataques a posições israelenses na fronteira libanesa-israelense desde o ataque a Israel em 7 de outubro por seu aliado palestino Hamas, no que descreveu como uma campanha de apoio aos palestinos sob fogo na Faixa de Gaza.

O grupo disse nesta segunda-feira que havia derrubado um drone israelense Hermes 450 sobre o território libanês usando um míssil, a segunda vez que anunciou a derrubada desse tipo de veículo aéreo não tripulado.

Os militares israelenses disseram que dois mísseis tinham como alvo um veículo aéreo da Força Aérea Israelense que operava sobre o Líbano. O primeiro, segundo o governo, foi interceptado pelo sistema de defesa aérea de Israel, mas o drone "caiu dentro do território libanês" após um segundo lançamento.

As hostilidades, que têm ocorrido principalmente em áreas próximas à fronteira, aumentaram na semana passada com Israel atacando uma área ao sul da cidade costeira de Sidon.

Os incidentes têm marcado a pior violência entre Israel e o Hezbollah desde a guerra de 2006.

Os ataques israelenses desde outubro mataram cerca de 50 civis no Líbano, além de cerca de 200 combatentes do Hezbollah.

Os ataques do Hezbollah contra Israel mataram uma dúzia de soldados israelenses e cinco civis.

(Por Maya Gebeily e Laila Bassam em Beirute e Dan Williams em Jerusalém)