Israel ataca postos do Hezbollah no Líbano

TEL AVIV, 26 FEV (ANSA) - Israel e Líbano voltaram a ser palco de tensões nesta segunda-feira (26), enquanto rumores apontam um avanço das negociações para um cessar-fogo humanitário com o Hamas na Faixa de Gaza.

No fim da manhã, as Forças de Defesa Israelenses (IDF) afirmaram ter bombardeado pontos do "aparato de defesa aérea" do Hezbollah, movimento xiita libanês aliado do Hamas, no vale de Bekaa, local relativamente distante da fronteira.

Segundo as IDF, o ataque foi uma "reação ao disparo de um míssil terra-ar contra um drone que caiu hoje". Dois militantes do Hezbollah teriam morrido na ação, segundo a imprensa libanesa.

Já o movimento xiita lançou dezenas de foguetes Katyusha contra uma base militar israelense na Alta Galileia. Não há notícias sobre vítimas até o momento. (ANSA).

