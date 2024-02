Imposto de Renda: posso deduzir terapia, fisioterapia e consultas médicas?

Os contribuintes que compareceram a consultas médicas de diversas especialidades, incluindo terapias, têm o aval para declarar todos os gastos no Imposto de Renda e obter uma dedução de 100% sobre os valores pagos.

Todos os procedimentos, desde que comprovados, permitem que o contribuinte reduza o imposto a pagar ou aumente o valor da restituição final a receber.

O que diz a Receita?

Segundo o Fisco, as deduções médicas são válidas para pagamentos efetuados pelo contribuinte para seu próprio tratamento ou o de seus dependentes. Entram na lista todos os desembolsos feitos ao longo de 2023 a médicos de qualquer especialidade, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e hospitais.

Os gastos com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias também têm direito a dedução.

Plano de saúde

Nos casos de convênios médicos, as deduções só valem para as parcelas pagas pelo contribuinte. "Se o empregador paga 100%, nada é dedutível", alerta Valdir Amorim, coordenador técnico e jurídico da IOB.

Se o titular do plano de saúde empresarial tiver arcado com parte das despesas no ano passado, o valor a ser informado na declaração estará no informe de rendimentos fornecido pela empresa. A parcela dedutível deve constar como "ônus do contribuinte".

Guarde os comprovantes

Precisa comprovar os gastos. Maurício Tadeu de Luca Gonçalves, diretor da Fecontesp (Federação dos Contabilistas do Estado de São Paulo), afirma que a validade das deduções deve ser comprovada por notas fiscais emitidas pelo médico ou clínica responsável pelos procedimentos.