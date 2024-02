O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, testa positivo para covid-19. Ele se sentiu indisposto na noite de ontem (25/2) e realizou testagem. Seu estado de saúde é melhor hoje, apesar do diagnóstico positivo, segundo sua assessoria. "O ministro passa bem, apesar do teste positivo", diz a nota publicada nesta segunda-feira (26).

Devido à doença, sua participação presencial nos compromissos do G20 em São Paulo, ao longo da semana, poderá ficar comprometida. No entanto, Haddad presidirá as reuniões previstas para os dias 28 e 29 de fevereiro de forma virtual. Haverá participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

Nesta semana, ocorre a 1ª Reunião de Ministros de Finanças e de Presidentes de Bancos Centrais do G20, em São Paulo. Até novembro, o Brasil está na presidência do bloco integrado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e a União Africana.

A assessoria informou, entretanto, que o ministro Haddad seguirá realizando novos testes e, em caso de diagnóstico negativo, estará liberado para a participação presencial nos dias 28 e 29, "o que será informado oportunamente".

"Reiteramos que a programação oficial do G20 está preservada e que o ministro estará representado em todos os eventos", reforça a nota.