Haddad é diagnosticado com Covid e participação no G20 pode ficar comprometida

Por Camila Moreira

SÃO PAULO (Reuters) - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi diagnosticado com Covid-19 depois de se sentir indisposto na noite de domingo e sua participação presencial nas reuniões do G20 nesta semana em São Paulo poderá ficar comprometida, informou a assessoria de comunicação do ministério nesta segunda-feira.

De acordo com o Ministério da Fazenda, Haddad presidirá as reuniões do G20 previstas para quarta e quinta-feiras de forma virtual. Os eventos terão as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.

"O ministro passa bem, apesar do teste positivo", afirmou a Fazenda em comunicado, acrescentando que Haddad seguirá realizando novos testes e, em caso de diagnóstico negativo, estará liberado para a participação presencial na reunião do G20.

O governo brasileiro buscará na reunião de ministros da Finanças e presidentes de Bancos Centrais do G20 usar a presidência do grupo neste ano para pautar discussões sobre redução de desigualdades e reforma de instituições multilaterais.

A agenda de Haddad desta segunda-feira previa participação do ministro no anúncio de um programa de hedge cambial para investimentos verdes com intermediação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). No entanto ele não participou nem remotamente, sendo representado pelo secretário do Tesouro, Rogério Ceron.

O restante da agenda de Haddad no dia foi revisada e ele fará reuniões virtuais com a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, e com o diretor executivo do Brasil no FMI, Afonso Bevilaqua. Ele não participará mais da mesa de abertura do "Fórum Governos e Banco Centrais na era da mudança climática", e será representado por Rafael Dubeux, secretário-executivo adjunto da Fazenda.