Haddad contrai Covid e deve presidir G20 virtualmente

(ANSA) - BRASÍLIA, 26 FEB - O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, testou positivo para Covid-19 e deve presidir a cúpula financeira do G20, em São Paulo, de forma virtual.

O petista sentiu uma indisposição na noite de domingo (25) e, segundo a assessoria de imprensa do ministério, um teste confirmou o diagnóstico para o coronavírus.

Com isso, a presença física de Haddad na cúpula de ministros das Finanças e presidentes de bancos centrais do G20, em 28 e 29 de fevereiro, no Parque Ibirapuera, pode ficar comprometida, porém ele deve presidir as sessões por videoconferência.

Haddad deve ser representado presencialmente pelo secretário-executivo da Fazenda, Dario Carnevalli Durigan, que estará ao lado do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. (ANSA).

