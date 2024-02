Fiat revela a 'Strada do futuro' e outros quatro veículos conceito; veja

A Fiat revelou cinco carros conceito através de um vídeo no qual o presidente executivo da marca, Olivier François, apresenta as novidades. Todos os modelos utilizam a mesma plataforma global. O primeiro dos carros será oficialmente lançado em junho deste ano, com a marca prometendo lançar todos até 2027.

Os carros

O primeiro dos conceitos é um carro para cidade um pouco maior que o Fiat Panda, o 'primo europeu' do Uno. Inspirado no edifício Lingotto, da Fiat, ele vem com a pista oval de testes em seu painel. As formas ovais estão por todo o design, especialmente na cabine.

O modelo deve chegar com opções de motorização elétrica, híbrida e com motor a combustão. Ainda existem materiais reciclados, incluindo plásticos e bambu, em sua composição.

O segundo, seguindo a Fiat Strada, é um conceito de picape. Acreditando poder replicar o sucesso do modelo - mais vendido no Brasil - pelo mundo, a picape tem forma retrô e combina diversão e funcionalidade.

O terceiro é um modelo que segue as linhas do Fiat Fastback e do Fiat Tipo. Para a marca, o carro pode ser bastante popular com consumidores de América Latina, Médio Oriente, África e Europa.

Imagem: Divulgação

A seu lado temos ainda um SUV com concepção ligeiramente diferente e um modelo rural com elementos robustos, pneus off-road e altura elevada.

Confira os modelos:

