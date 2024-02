Festival Xposure 2024 inova com 53 eventos temáticos de filmes, exibições de cineastas e fotógrafos

SHARJAH, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Festival Internacional de Fotografia Xposure (Xposure 2024) está pronto para expandir seus limites com a introdução de seus programas de filmes inaugurais para este ano, apresentando 53 eventos cinematográficos, incluindo 26 workshops, painéis de discussão e entrevistas ao vivo com profissionais do setor cinematográfico. Além disso, os programas apresentam 27 documentários na oitava edição do festival, organizada pelo Escritório de Mídia do Governo de Sharjah (SGMB, na sigla em inglês), que acontece de 28 de fevereiro a 5 de março no Centro de Exposições Sharjah.

Entre as personalidades que encabeçam os eventos no Xposure 2024 Palco de Cinema estão Aidan Sullivan, conhecido por suas contribuições multifacetadas como editor de fotos, publicitário, jornalista e agente de talentos, e Angela Scott, aclamada como fotógrafa, cineasta, autora e conservacionista. Juntam-se a eles Beth Wald, Britta Jaschinski, Dan Winters, Francesco Gola, Frank Meo, Giles Clarke, John McDermott e o cineasta, jornalista e autor Rick Smolan, cada um trazendo sua experiência e visão exclusivas.

De acordo com Tariq Saeed Allay, diretor-geral do SGMB, o principal objetivo da introdução de uma plataforma de filmes no Xposure é expandir o espaço exploratório e de aprendizado oferecido pelo festival para incluir a produção de filmes. Ele também afirmou o compromisso da Xposure de aumentar continuamente suas ofertas para atender às crescentes necessidades profissionais e artísticas dos indivíduos que pertencem aos setores criativos dos Emirados Árabes Unidos e do mundo.

Essas promessas são devidamente cumpridas no primeiro e exaustivo programa de conteúdo da Xposure dedicado à arte e ao ofício do cinema. Liderado pelos principais especialistas do setor, cineastas e fotógrafos, o programa de filmes foi organizado para incluir palestras educativas, workshops interativos, exibições de filmes e experiências envolventes para profissionais, amadores e estudantes.

O programa promete painéis de discussão que abordam tópicos cruciais para a arte e os negócios da produção cinematográfica, workshops práticos criados para aprimorar habilidades, masterclasses aprofundadas que exploram disciplinas específicas do filme e oportunidades de networking para criar conexões duradouras na comunidade cinematográfica.

Para obter mais informações sobre esses eventos com temas cinematográficos no Xposure e para se registrar, visite Film Stage Events - Xposure.

Com 90 exposições individuais e coletivas exibindo 2.500 impressões de mais de 400 fotógrafos renomados, 66 workshops, 79 palestras e grupos de discussão e 50 análises de portfólios profissionais de mais de 150 dos maiores contadores de histórias visuais do mundo, o Xposure 2024 promete uma exploração imersiva da fotografia e de outras mídias visuais.