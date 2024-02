Haddad é diagnosticado com covid e terá participação virtual no G20

O ministro da Fazenda Fernando Haddad anunciou na manhã de hoje que foi diagnosticado com covid-19.

O que aconteceu

Haddad fez o teste após se sentir indisposto na noite de ontem. Apesar do teste positivo, ele passa bem, informou a equipe do ministro.

Participação no G20 será remota. Haddad presidirá virtualmente duas reuniões da primeira Trilha de Finanças do G20. Os encontros serão realizados na quarta-feira (28) e quinta-feira (29). A participação do ministro em outras agendas dependerá do resultado de novos testes, informou a equipe de Haddad.

Programação do evento foi preservada. Os encontros presididos por Haddad contarão com as participações presenciais do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e do secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan.