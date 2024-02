Exportação de minério de ferro do Brasil já supera total de fevereiro de 2023

Por Roberto Samora

SÃO PAULO (Reuters) - A exportação de minério de ferro do Brasil está em um ritmo 20% mais forte na comparação com o mesmo mês do ano passado, com os embarques no acumulado até a quarta semana tendo superado o total embarcado pelo país em fevereiro de 2023, de acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgados nesta segunda-feira.

O total exportado pelo país somou 23,33 milhões de toneladas, versus 23,30 milhões em todo fevereiro do ano passado, faltando quatro dias úteis para o final do mês.

Se seguir no ritmo de 1,55 milhão de toneladas de embarques por dia, a exportação em fevereiro pode se equiparar a janeiro, quando fechou em 29,5 milhões de toneladas, embora o mês atual seja mais curto.

A força dos embarques acontece após a Vale, uma das maiores produtoras globais de minério de ferro, ter registrado um crescimento de 15% na sua produção entre novembro e janeiro, em relação ao mesmo período dos anos anteriores, segundo informou a empresa em uma apresentação nesta segunda-feira.

A Vale também reportou recentemente que em dezembro a produção mensal de minério de ferro foi a maior desde 2018.

Em dezembro, o Brasil registrou um dos maiores volumes mensais exportados de minério de ferro da história, segundo números revisados para 39,3 milhões de toneladas, que agora estão atrás das 39,5 milhões de toneladas de dezembro de 2015.

Os dados da Secex também mostram que os preços do minério de ferro embarcado em fevereiro estão 16,6% maiores em relação ao ano passado, para 98,3 dólares/tonelada.

Isso já resulta em receita com exportações de minério de 2,3 bilhões de dólares para o país, também acima dos 1,96 bilhão de fevereiro completo de 2023.

OUTRAS COMMODITIES EM ALTA

As exportações de outras commodities do Brasil, como açúcar, algodão, café e petróleo, já tinham superado na semana anterior os totais embarcados em fevereiro de 2023.

Com os embarques da última semana, os volumes ficaram ainda maiores, com o algodão marcando quase 200 mil toneladas, o açúcar 2,5 milhões de toneladas, e o café verde marcando quase 175 mil toneladas.

No caso do petróleo, a exportação do Brasil no acumulado do mês mais do que dobrou em relação ao mês completo de 2023, para 5,2 milhão de toneladas, segundo os dados da Secex.

A exportação de soja do Brasil está bem próxima de superar as 5 milhões de toneladas registradas no mesmo mês do ano passado, apontou a secretaria, enquanto no milho, mantido o ritmo mensal, pode se aproximar do que foi fevereiro de 2023.

Já a exportação de carne bovina refrigerada ou congelada somou no acumulado do mês 143,5 mil toneladas, acima das 126,4 mil toneladas de fevereiro de 2023, segundo a Secex.

(Por Roberto Samora)