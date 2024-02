Emir do Catar se reúne com Macron em Paris e participa de jantar com Mbappé

O emir do Catar se encontrou, nesta terça-feira (27), em Paris com o presidente Emmanuel Macron e participou de um jantar ao qual compareceu o jogador de futebol Kylian Mbappé, no início de uma visita de dois dias à França focada nas negociações de um cessar-fogo em Gaza.

Esta é a primeira visita de Estado de Tamim ben Hamad Al Thani à capital da França desde que subiu ao trono em 2013, informou a presidência francesa.

O emir se reuniu com Macron e depois participou de um jantar de Estado, ao qual foram convidadas personalidades do mundo da economia, cultura e esporte.

Entre as presenças mais destacadas estavam o capitão da seleção francesa e atacante estrela do PSG, Kylian Mbappé, bem como o presidente do clube parisiense, o empresário catari Nasser Al Khelaifi, membro do círculo íntimo do emir.

Durante o jantar, o emir conversou com o jogador francês, que anunciou sua intenção de deixar o PSG ao final da temporada. Especula-se que Mbappé assinará com o Real Madrid.

Também foram convidados ao evento os diretores-executivos da LVMH, Qatar Airways e Airbus.

Durante o brinde inicial, Macron anunciou a assinatura de "um ambicioso plano de investimentos de 10 bilhões de euros [R$ 53,76 bilhões, na cotação atual]".

Estes investimentos, em setores como a transição energética, os semicondutores, a indústria aeroespacial, a inteligência artificial, a saúde e a cultura, "irão reforçar as alianças estratégicas de nossos dois países", acrescentou o emir.

Tanto o emir quanto o presidente francês reafirmaram a vontade de alcançar rapidamente um cessar-fogo entre Israel e o movimento islamista Hamas na Faixa de Gaza, indicou o Palácio do Eliseu.

O Catar, que desempenha um papel crucial nas negociações ao lado dos Estados Unidos e do Egito, abriga em seu território a liderança política do Hamas.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou na segunda-feira que Israel concordou em interromper suas operações militares em Gaza durante o Ramadã, o mês sagrado do Islã, para permitir a libertação de todos os reféns.

A guerra começou com o ataque do Hamas em 7 de outubro. Neste dia, combatentes do movimento islamista mataram cerca de 1.160 pessoas, a maioria civis, no sul de Israel, e sequestraram cerca de 250, segundo um balanço da AFP baseado em dados israelenses.

Em resposta ao ataque, Israel lançou uma ofensiva aérea e terrestre que já causou 29.878 mortes em Gaza, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino.

A França é o maior investidor europeu no Catar e está entre os cinco principais países que recebem investimentos do emirado.

