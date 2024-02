EAU desempenha papel significativo no apoio e na melhoria do comércio global, afirma ministro do Comércio do Iêmen

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Mohamed Al Ashwwal, ministro da Indústria e Comércio da República do Iêmen, afirmou o papel significativo e de liderança dos Emirados Árabes Unidos no apoio e aprimoramento do comércio global, observando que seus esforços diligentes contribuirão para o sucesso da 13ª Conferência Ministerial (MC13, na sigla em inglês) da Organização Mundial do Comércio e para a emissão de resoluções importantes e decisivas.

Al Ashwal acrescentou, em declarações à Agência de Notícias dos Emirados (WAM), à margem de sua participação nos eventos do primeiro dia da conferência em Abu Dhabi, que a convocação desse grande evento nos EAU é uma evidência clara do progresso significativo que o país fez para se tornar um participante regional e internacional no comércio global, além de ser um centro de atividades comerciais na região e no mundo.

O ministro do Iêmen ainda destacou o grande otimismo em relação ao sucesso dessa conferência ministerial, especialmente por ser realizada nos Emirados Árabes Unidos, esperando que os resultados do evento incluam muitas decisões importantes que atendam ao comércio global, às cadeias de suprimentos em geral e às cadeias de suprimentos de alimentos em particular.