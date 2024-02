Dubai International Boat Show começa nesta quarta-feira

DUBAI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- O Dubai International Boat Show 2024, a maior e mais consagrada feira de estilo de vida marítima da região, começa nesta quarta-feira (28/02) no Dubai Harbour. Até 3 de março, o salão náutico exibirá uma ampla gama de atrações marítimas internacionais de mais de mil marcas diferentes, incluindo 400 novas empresas, das principais companhias de iates, como Ferretti, Azimut, Sunreef e Cranchi Yachts.

Com a expectativa de mais de 200 embarcações atracadas no evento, o Dubai International Boat Show continua a enfatizar seu compromisso de apoiar os principais fabricantes de super iates, com a presença de nove membros da Super Yacht Builders Association (SYBAss).

A Gulf Craft, construtora de super iates sediada nos Emirados Árabes Unidos, deve apresentar mais de 10 embarcações, desde barcos de lazer até super iates premiados, incluindo uma primeira revelação global. Além da variedade de lançamentos trazidos pelos principais construtores de iates, o popular evento anual de Dubai promete hipnotizar os visitantes com eventos e atividades que ocorrerão durante os cinco dias.

Os visitantes também podem aproveitar a Hypercar Avenue, projetada para que entusiastas e colecionadores de carros vejam automóveis raros e excepcionais na exposição. A exposição de vários milhões de dirhams oferece uma visão única da magnificência automotiva, combinando luxo com design inovador. Alguns dos carros mais raros do mundo estarão reunidos em um único local, incluindo um Bugatti Chiron, McLaren Speedtail e Pagani Huayra.

Os amantes da adrenalina podem se divertir na área de esportes aquáticos com uma variedade de exibições, incluindo jet ski e fly boarding, com profissionais prontos para demonstrar seus talentos.

O International Marine Club de Dubai realiza a final de sua disputada competição de pesca durante o evento, enquanto os fãs de esportes marítimos podem aproveitar a área para crianças, com atividades divertidas e educativas com o tema do amor pelo oceano, incluindo pintura facial.

O 'Proudly UAE' celebrará os construtores de barcos e as empresas fornecedoras locais, enquanto o Dive MENA apresentará a tecnologia e os equipamentos subaquáticos de ponta e discutirá as inovações em tecnologia de mergulho. O evento contará com uma agenda de atividades, como jogos subaquáticos, experiências emocionantes de mergulho e competições na água.

Gastronomia

A edição atual receberá novamente o Nikki Beach Resort Lounge para impressionar os visitantes com seu menu delicioso e diversificado de refeições inspiradas no oceano, saladas saudáveis, rolos de sushi criativos, aperitivos e uma variedade de coquetéis refrescantes, além de uma atmosfera animada com os DJs residentes do renomado clube de praia.

O evento ainda oferece outras opções gastronômicas. Food trucks estarão disponíveis oferecendo de pokes até pizzas salgadas, com uma seleção de ofertas vegetarianas e veganas, além de café premium para os amantes da cafeína.