Djavan se apresentará em festival na Itália em julho

PERUGIA, 26 FEV (ANSA) - O cantor e compositor Djavan será uma das estrelas do Umbria Jazz, um dos principais festivais musicais da Itália e que costuma dar bastante espaço a artistas brasileiros entre seus convidados.

O evento acontece entre os dias 12 e 21 de julho, em Perúgia, no centro do país. Djavan se apresentará no encerramento do festival, no âmbito de uma turnê pela Europa que já inclui dois shows confirmados em Portugal.

No mesmo dia, o Umbria Jazz terá a presença da Pacific Mambo Orchestra, grupo americano de música latina, que também estará representada pelos cubanos Roberto Fonseca e Chucho Valdés.

Outro grande nome do festival será o músico americano Lenny Kravitz, que tocará em Perúgia no dia 13 de julho. (ANSA).

