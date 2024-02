CR7 será investigado na Arábia Saudita por fazer gesto 'imoral'

ROMA, 26 FEV (ANSA) - O Comitê Disciplinar da Federação Saudita de Futebol (SAFF) investigará o atacante Cristiano Ronaldo, do Al Nassr, por ter feito um gesto 'imoral" para responder as provocações dos torcedores do Al Shabab.

O português, de 39 anos, se irritou com os fãs adversários gritando o nome de Lionel Messi em sua direção. Após o fim da partida, vencida pelo Al Nassr, CR7 respondeu colocando a mão na orelha e, na sequência, gesticulou seguidamente com os braços em direção à região pélvica.

A transmissão oficial do duelo não gravou as imagens, mas inúmeros vídeos gravados nas arquibancadas circularam nas redes sociais.

A imprensa saudita informou que o gesto do centroavante provocou "ressentimento entre muitos torcedores e assistentes".

As autoridades esportivas vão avaliar o comportamento de CR7 e tomará uma decisão nos próximos dias.

Essa não é a primeira vez que o ex-jogador da Juventus se irrita com torcedores adversários. Em um amistoso contra o Al Hilal, o astro pegou um cachecol do clube saudita, colocou dentro do short e arremessou no chão. (ANSA).

