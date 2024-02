Companhia Holding Internacional informa lucro líquido de AED 32,95 bilhões em 2023

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Companhia Holding Internacional (IHC, na sigla em inglês), o conglomerado global diversificado com sede em Abu Dhabi, anunciou seus resultados financeiros para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2023, mostrando crescimento, excelência operacional, conquistas em sustentabilidade e desempenho financeiro.

O xeique Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, presidente da IHC, disse que a Companhia passou por um ano de crescimento transformador, fortalecido pela formação de parcerias globais importantes e por um portfólio versátil que permitiu se adaptar às flutuações econômicas. "Nossos esforços para aprofundar as conexões internacionais ressaltam nossa missão de apoiar a ascensão dos Emirados Árabes Unidos como um dos principais líderes financeiros e de inovação", destacou.

E acrescentou que a confiança dos acionistas estimulou a criação contínua de valor, enquanto o compromisso da Companhia com a sustentabilidade foi demonstrado na plataforma global COP28. "A Inteligência Artificial (IA) está aprimorando nossas operações, rumo a um futuro em que a IHC sustente o crescimento em diversos setores e gere valor duradouro, apoiada pelo firme suporte de nosso Conselho e acionistas", afirmou.

A IHC apresentou um forte desempenho financeiro e uma expansão agressiva em 2023. A receita da IHC subiu para AED 60,1 bilhões (cerca de USD 16,3 bilhões), um aumento significativo de 17,9% em relação aos AED 50,9 bilhões do ano anterior. Esse salto na receita foi creditado a aquisições estratégicas e ao desempenho financeiro reforçado de seus negócios existentes, com vendas recordes dos segmentos Marítimo & Dragagem e Imobiliário.

O lucro líquido da IHC foi robusto, registrado em AED 32,95 bilhões. Paralelamente, o lucro por ação (EPS) teve um crescimento notável, mais do que dobrando de AED 6,81 para AED 12,55, o que reflete a sólida lucratividade da empresa e o valor substancial gerado para seus acionistas.

Os resultados do Grupo foram impulsionados pelo forte desempenho das subsidiárias multissetoriais da IHC, que operam em uma gama diversificada de setores, incluindo imóveis e construção, serviços públicos, saúde, alimentos e agricultura, marinha e dragagem e serviços. O Grupo também se expandiu ainda mais nos setores de Hospitalidade, Sustentabilidade, IA e Tecnologia e Serviços Financeiros, o que está de acordo com a visão da administração. O compromisso do Grupo e as iniciativas estratégicas da empresa posicionam a IHC para um crescimento sustentado em vários setores nos próximos anos.

Principais realizações:

- A ADMO JV da Alpha Dhabi finalizou com sucesso as aquisições da Ce La Vi, do Grupo Nammos e da Em Sherif, diversificando para os setores de F&B e hospitalidade de luxo.

- A Sirius International Holding foi formada para alavancar tecnologias disruptivas de sustentabilidade e transformação digital para combater as mudanças climáticas.

- As iniciativas de sustentabilidade foram posicionadas na vanguarda dos compromissos do Grupo. Na COP28, a IHC destacou os esforços de colaboração de 19 subsidiárias. Além disso, a Companhia lançou o Centro de Sustentabilidade Proseed, contribuindo para a agenda de sustentabilidade dos Emirados Árabes Unidos.

- A IHC adquiriu com sucesso uma participação de 49% na Modon Properties, um movimento estratégico para reforçar sua presença no setor imobiliário e de estilo de vida.

- O investimento fundamental no Phoenix IPO posicionou a IHC como líder regional em soluções de blockchain e criptomoeda em escala global.

Syed Basar Shueb, CEO da IHC, disse que os lucros recordes da IHC em 2022 lançaram as bases para um desempenho mais forte em 2023, melhorando sua posição financeira e expandindo a influência em setores-chave essenciais para o futuro econômico de Abu Dhabi. "Nossas conquistas significativas neste ano foram impulsionadas pela dedicação inabalável de nossa ampla força de trabalho, cujo bem-estar é parte integrante de nossa ética corporativa e de nossa prosperidade contínua. O progresso dinâmico deste ano nos posiciona para impulsionar o crescimento futuro e diversificar nossa estratégia de investimento em novos mercados", ressaltou.

O estabelecimento subsequente da 2PointZero, uma "Empresa Holding de Próxima Geração", representará um desenvolvimento importante na trajetória estratégica da Companhia, colocando o grupo na vanguarda da inovação, concentrando-se em tecnologia, materiais e recursos e finanças climáticas. A IHC está preparada para manter um crescimento saudável em vários setores. O compromisso do Grupo em alavancar tecnologias de ponta e serviços financeiros dedicados é ressaltado por sua promessa de avançar o cenário econômico regional e global.