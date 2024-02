Comores e Timor-Leste aderem formalmente à Organização Mundial do Comércio durante a 13ª Conferência Ministerial em Abu Dhabi

ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Comores e Timor-Leste ingressaram formalmente na Organização Mundial do Comércio (OMC) em uma cerimônia realizada na segunda em Abu Dhabi, tornando-se os 165º e 166º membros do órgão que supervisiona o comércio global e as primeiras novas nações a ingressar desde 2016, aumentando o número de países menos desenvolvidos na OMC para 37, conforme definido pelas Nações Unidas.

A cerimônia ocorreu no dia de abertura da 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13, na sigla em inglês), seu órgão máximo de tomada de decisões, que está sendo sediada nos Emirados Árabes Unidos entre 26 e 29 de fevereiro, sob a presidência do Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ministro de Estado do Comércio Exterior.

A adesão é um marco significativo para ambas as nações: não significa apenas que todos os membros da OMC devem agora comercializar com Comores e Timor-Leste de acordo com todos os direitos legais designados nos tratados da Organização, mas também significa que eles agora poderão participar do monitoramento e da negociação desses tratados no futuro. Além disso, a adesão à Organização Mundial do Comércio enviará um sinal poderoso aos investidores sobre a previsibilidade e a direção política de seus regimes comerciais.

De acordo com economistas, a taxa de crescimento do PIB nos cinco anos seguintes à adesão à OMC é de 1,33%, enquanto estudiosos mais recentes do órgão sugerem que as economias podem crescer até 30% nos cinco anos seguintes devido às melhorias de acesso ao mercado.

Ao dar as boas-vindas à adesão de Comores e Timor-Leste, Al Zeyoudi disse que o comércio global tem sido um dos principais contribuintes para o crescimento e a expansão da acessibilidade das cadeias de suprimentos para as nações em desenvolvimento e para os países menos desenvolvidos é uma das áreas temáticas centrais desta Conferência Ministerial. "Essas adesões são um impulso substancial para Comores e Timor-Leste e para suas fortunas econômicas nos próximos anos. Também são uma excelente maneira de iniciar a conferência e manter nosso compromisso de oferecer um sistema de comércio global que funcione para todos", afirmou.

A adesão à OMC é um processo extenso, que exige tanto negociações com todos os membros existentes quanto um conjunto de reformas domésticas para alinhar o regime comercial de um país às expectativas dos membros. Comores solicitou sua adesão pela primeira vez em outubro de 2007 e Timor-Leste em janeiro de 2016. A conquista de hoje representa a conclusão de dezenas de negociações individuais e milhares de horas de trabalho técnico complexo por parte da Secretaria da OMC, das duas nações em questão e de muitos membros da Organização.

A Organização Mundial do Comércio é a única organização multilateral que supervisiona as regras de comércio entre as nações, dedicada a permitir que os estados membros usem o comércio como um meio de elevar os padrões de vida, criar empregos e melhorar a vida das pessoas em todo o mundo. A Conferência Ministerial, seu órgão máximo de tomada de decisões, se reúne semestralmente.