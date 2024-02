Com hat-trick de Dybala, Roma vence Torino no Italiano

Graças a um hat-trick do argentino Paulo Dybala, a Roma venceu o Torino em casa, por 3 a 2, nesta segunda-feira (26), no estádio Olímpico, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano.

Esta foi a segunda vitória romanista consecutiva no campeonato, depois da derrota para a líder Inter de Milão por 4 a 2, há duas semanas.

Com a sequência positiva, os 'giallorossi' ficam na sexta posição com 44 pontos, quatro atrás do Bologna (4º), que fecha a zona de classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Dybala abriu o placar no final do primeiro tempo cobrando pênalti (42'), mas pouco depois o Torino respondeu empatando com o colombiano Duván Zapata (44').

Na segunda etapa, Dybala fez mais dois para dar tranquilidade aos romanos (57' e 69'). Na reta final, o time de Turim diminuiu com um gol contra do zagueiro holandês Dean Huijsen (88').

Com a derrota, o Torino (10º) fica estacionado no meio da tabela, sem conseguir se aproximar da briga pelas copas europeias.

No último jogo 26ª rodada, a Fiorentina (7ª) ultrapassou a Lazio (8ª) na tabela com uma vitória por 2 a 1 em confronto direto em Florença.

Os 'biancocelesti' saíram na frente pouco antes do intervalo com o meia espanhol Luis Alberto (45'), mas a 'Viola' virou no segundo tempo marcando com o lateral Michael Kayode (61') e com o volante Giacomo Bonaventura (69').

Antes da virada, o meia-atacante argentino Nicolás González ainda perdeu um pênalti para a Fiorentina (67').

Líder isolada, a Inter de Milão goleou o Lecce (14º) por 4 a 0 no domingo. O time tem nove pontos de vantagem sobre a Juventus (2ª) e um jogo a menos, que será disputado na quarta-feira contra a Atalanta (5ª).

-- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano e classificação:

- Sexta-feira:

Bologna - Hellas Verona 2 - 0

- Sábado:

Sassuolo - Empoli 2 - 3

Salernitana - Monza 0 - 2

Genoa - Udinese 2 - 0

- Domingo:

Juventus - Frosinone 3 - 2

Cagliari - Napoli 1 - 1

Lecce - Inter 0 - 4

Milan - Atalanta 1 - 1

- Segunda-feira:

Roma - Torino 3 - 2

Fiorentina - Lazio 2 - 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Inter 66 25 21 3 1 63 12 51

2. Juventus 57 26 17 6 3 41 19 22

3. Milan 53 26 16 5 5 50 32 18

4. Bologna 48 26 13 9 4 39 23 16

5. Atalanta 46 25 14 4 7 48 24 24

6. Roma 44 26 13 5 8 48 32 16

7. Fiorentina 41 26 12 5 9 39 30 9

8. Lazio 40 26 12 4 10 32 28 4

9. Napoli 37 25 10 7 8 34 29 5

10. Torino 36 26 9 9 8 25 25 0

11. Monza 36 26 9 9 8 27 30 -3

12. Genoa 33 26 8 9 9 28 31 -3

13. Empoli 25 26 6 7 13 22 40 -18

14. Lecce 24 26 5 9 12 24 43 -19

15. Udinese 23 26 3 14 9 25 40 -15

16. Frosinone 23 26 6 5 15 34 55 -21

17. Sassuolo 20 25 5 5 15 31 48 -17

18. Hellas Verona 20 26 4 8 14 23 36 -13

19. Cagliari 20 26 4 8 14 24 47 -23

20. Salernitana 13 26 2 7 17 20 53 -33

