Carrão em casa e muito luxo: o prédio de Messi feito pela Porsche nos EUA

O jogador de futebol argentino Lionel Messi é um dos felizes proprietários de um apartamento em um prédio de luxo de frente para o mar em Miami, nos Estados Unidos. O jogador mora no local - o Porsche Design Tower, com 56 andares e 132 apartamentos - desde 2022.

E, pelo fato de ser uma construção focada em proprietários de supercarros, era de se esperar um agrado para os entusiastas das quatro rodas - o que é exatamente o que temos quando entramos nos apartamentos.

O local

Os apartamentos custam de US$ 6,5 milhões a US$ 35 milhões (cerca de R$ 32,3 milhões a R$ 174 milhões na cotação atual). Messi pagou pelo seu US$ 9 milhões (R$ 44,7 milhões).

Em um vídeo publicado pelo canal Supercar Blondie (abaixo), é possível ver que a partir do estacionamento é possível acessar um elevador de carros. Nele, o proprietário coloca seu supercarro dentro de casa sem nem precisar manobrá-lo.

Com um Porsche 911 Dakar, o apresentador entra com o carro no elevador. A partir daí, o modelo vai sob trilhos até o apartamento. Depois de subir no elevador, o carro é colocado bem na sala de estar da casa, compondo assim o visual do cômodo.

Com 330 metros quadrados, cada apartamento tem, além o local para guardar o carro dentro de casa, também de duas a 11 vagas no estacionamento. Não se sabe quantas Messi possui.

Discreto com sua vida privada, Messi possui carrões como Ferrari F355 S Spider Scaglietti, Ferrari F430 Spyder, Maserati Gran Turismo MC Stradale, entre outros.

No apartamento, há três suítes com vista para o mar, incluindo maior - que tem acesso para a sacada, que - com vista para o Oceano Atlântico - possui uma piscina.

Confira aqui:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.