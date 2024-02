Bolsas da Europa operam em leve baixa, após máximas históricas do Stoxx 600

Por Sergio Caldas

São Paulo, 26/02/2024 - As bolsas europeias operam em leve baixa na manhã desta segunda-feira, após as recentes máximas históricas do Stoxx 600, com investidores à espera de novos dados de inflação dos EUA, nos próximos dias, e atentos a sinais da perspectiva da política monetária.

Por volta das 6h40 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,35%, a 495,53 pontos, depois de atingir picos históricos no dois pregões anteriores.

Em dia sem indicadores ou balanços relevantes na Europa, investidores vão acompanhar a participação da presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, em um debate, no começo da tarde, em busca de eventuais comentários sobre os juros e a economia da zona do euro. De modo geral, autoridades do BCE disseram nas últimas semanas que precisam estar mais confiantes de que a inflação da zona do euro caminha de forma sustentável para a meta oficial de 2%, antes de cogitarem a possibilidade de cortes de juros.

Já os EUA divulgam, na quinta-feira (29), atualização da inflação PCE, medida de preços favorita do Federal Reserve (Fed), após os últimos números do CPI e do PPI superarem as expectativas. Adotando postura igualmente cautelosa, dirigentes do Fed declararam recentemente que o BC americano não tem pressa de começar a reduzir juros.

Também nesta semana, o Produto Interno Bruto (PIB) dos EUA referente ao quarto trimestre de 2023 passará por revisão.

Às 6h55 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,33% e a de Paris recuava 0,40%, enquanto as de Milão, Madri e Lisboa tinham perdas de 0,35%, 0,21% e 0,75%, respectivamente. Na contramão, a de Frankfurt exibia ligeira alta de 0,08%.

