Não quer o mau cheiro do número 2 no banheiro? Tente o bloqueador de odores

Os chamados bloqueadores de odores, que prometem fazer com que o mau cheiro não fique no ar após a utilização do vaso sanitário, se tornaram populares nos últimos anos. Mas como tudo isso funciona?

A ciência por trás dele é bastante simples: o bloqueador de odores é, na verdade, um óleo. Ao ser direcionado ao vaso sanitário, o produto não vai se misturar com a água, formando uma fina película sobre essa água.

"Quando a pessoa defeca, junto com a massa fecal, tem gases. Esses gases se dissolvem na água e, se não tiver nenhuma camada protetora, eles são desprendidos para o meio ambiente, ficando um cheiro ruim", diz Leonardo Moreira da Costa, professor de química orgânica da Universidade Federal Fluminense.

É justamente isso que o bloqueador de odor evita: ele forma uma película que impede que o mau odor das fezes passe para o ar. "É como se fosse um escudo", afirma o professor.

Portanto, faz sentido que a aplicação seja prévia ao uso do vaso, e não posterior. "O óleo fica por cima da água porque ele tem menor densidade. Aí sim é possível formar a película e impedir a saída dos gases para o meio ambiente", conclui Costa.

Os óleos ainda possuem propriedades para liberação de odores próprios, tornando o ambiente mais agradável.

Diferentemente de sprays para disfarçar cheiros, que são aplicados posteriormente ao uso do vaso, os óleos não misturam seus próprios odores com os das fezes. Confira a seguir algumas características de bloqueadores vendidos atualmente.

Promete eliminar 99% das bactérias do vaso sanitário;

Deve-se borrifar o produto cinco vezes na água do vaso antes de usá-lo;

Também em versão pocket, para ser carregada discretamente na bolsa ou mochila.

Deve-se borrifar o produto três vezes na água do vaso antes de usá-lo;

Disponível em cinco fragrâncias diferentes;

Ideal para deixar em banheiros e lavabos para que os frequentadores usem.

Fragrância de capim-limão;

Deve-se borrifar o produto cinco vezes na água do vaso antes de usá-lo;

Pode ser usado em casa, no trabalho ou locais públicos, como hospitais.

Frasco com borrifador;

Deve-se borrifar o produto cinco vezes na água do vaso antes de usá-lo;

Fragrância de frescor dos pinhais.

Deve ser borrifado no vaso antes do uso, mas também depois no ar, para proporcionar bom cheiro;

Fragrância de capim-limão.

Fragrância de capim-limão;

Pode ser usado em qualquer borrifador;

Deve-se borrifar o produto cinco vezes na água do vaso antes de usá-lo.

Ação antibacteriana;

Deve-se borrifar o produto cinco vezes na água do vaso antes de usá-lo.

Fragrância de lavanda;

Deve-se borrifar o produto cinco vezes na água do vaso antes de usá-lo;

Não contém álcool.

Deve-se borrifar o produto três vezes na água do vaso antes de usá-lo;

Fragrância de menta;

Promete eliminar 99% das bactérias do vaso.

