Intermediários potentes: conheça novos celulares Samsung a partir de R$ 799

A Samsung lançou recentemente no Brasil cinco novos smartphones de baixo custo: Galaxy A05, Galaxy A05s, Galaxy A15 LTE, Galaxy A15 5G e Galaxy A25 5G. Apesar de serem modelos intermediários, eles são completinhos, com bons recursos para o dia a dia, como tela grande, bateria de longa duração e câmeras potentes. Os preços variam entre R$ 799 e R$ 2.299.

Saiba mais sobre cada um dos modelos a seguir:

Galaxy A05

Tela: 6,7 polegadas HD+

Câmeras traseiras: 50 MP (principal) e 2 MP (profundidade)

Câmera de selfie: 8 MP

Armazenamento interno: 128 GB

Memória RAM: 4 GB

Processador: MediaTek Helio G85

Bateria: 5.000 mAh

Cores: Preto, prata e verde

Preço sugerido: R$ 799

Galaxy A05s

Tela: 6,7 polegadas Full HD+

Câmeras traseiras: 50 MP (principal), 2 MP (profundidade) e 2 MP (macro)

Câmera de selfie: 13 MP

Armazenamento interno: 128 GB

Memória RAM: 6 GB

Processador: Snapdragon 680

Bateria: 5.000 mAh

Cores: Preto, prata e violeta

Preço sugerido: R$ 999

Galaxy A15 4G

Tela: 6,5 polegadas Full HD+ Amoled; taxa de atualização de 90 Hz

Câmeras traseiras: 50 MP (principal), 5 MP (ultra-angular) e 2 MP (macro)

Câmera de selfie: 13 MP

Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

Memória RAM: 4 GB ou 6 GB

Processador: MediaTek Helio G99

Bateria: 5.000 mAh

Cores: Azul escuro, azul claro e verde claro

Preço sugerido: R$ 1.399 (1 28 GB ) e R$ 1.699 ( 256 GB)

Galaxy A15 5G

Mesmas especificações do modelo acima, com adicional da conexão 5G

Processador mais potente: MediaTek Dimensity 6100+

Preço sugerido: R$ 1.699 ( 128 GB) e R$ 1.999 ( 256GB)

Galaxy A25 5G

Tela: 6,5 polegadas Full HD+ Amoled; taxa de atualização de 120 Hz

Câmeras traseiras: 50 MP (principal), 8 MP (ultra-angular) e 2 MP (macro) com estabilização óptica

Câmera de selfie: 13 MP

Recurso Apagador de Objetos, para remover itens das imagens

Armazenamento interno: 128 GB ou 256 GB

Memória RAM: 6 GB ou 8 GB

Processador: Exynos 1280

Bateria: 5.000 mAh

Conexão 5G

Cores: Azul escuro, azul claro e verde claro

Preço sugerido: R$ 2.099 (1 28 GB ) e R$ 2.299 ( 256 GB)

