Baixou! Carregador original da Apple para o iPhone está R$ 125

Na busca por "achadinhos" com desconto desta segunda-feira (26), o Guia de Compras UOL encontrou um adaptador de tomada original da Apple para carregar o iPhone com um valor atrativo: de R$ 146,32 por R$ 124,90 à vista.

O produto é recomendado para quem tem o cabo de recarga com o padrão USB-C em uma das pontas (aquele mais achatadinho; e comum em produtos como fones de ouvido).

Características do adaptador

Padrão USB-C com 20W

Bivolt

Compatível com o iPhone 8 ou posterior, consegue ir de 0% a 50% em aproximadamente 30 minutos, segundo a Apple.

É compatível com qualquer aparelho com USB-C. Por isso, também funciona com iPad Pro e o iPad Air.

O que diz quem comprou?

No site da Amazon, parceira do Guia de Compras UOL, o produto soma mais de 17 mil avaliações de clientes. A nota dele é 4,9 de um total máximo de 5.

Muito bom o produto, testado e aprovado, não esquenta e também não esquenta o celular na hora de carregar, produto original como diz no anúncio. Alex

Ótimo custo-benefício. Produto chegou em dois dias úteis, ótima qualidade, carregamento rápido, original com todos os documentos e aspectos que comprovam sua veracidade. Completamente satisfeito . Michel Ferrarêz

Produto ótimo e original, recomendo. David

Tenho um carregador similar parecido com o original,mais não se compara com a qualidade do original Anônimo

Algumas reclamações

O produto é bom como era esperado que fosse, mas a embalagem veio com o lacre rompido . João Marcelo Corrêa Pereira

Veio torto a tomada? fora isso veio perfeito. Porém estou pensando em devolver para mandarem outro. Maria Clara Alencar

Chegou rápido, em torno de 5 dias, porém tenho algumas reclamações, esquenta demais e tá esquentando o meu iPhone também, não sei se veio com defeito de fábrica, porém me chateou um pouco isso (...) João Pedro

