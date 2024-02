Autoridades bloqueiam transatlântico em Maurício por risco sanitário

O Norwegian Dawn está parado na costa de Maurício desde a noite de sábado (24) com cerca de dois mil passageiros a bordo e mais de mil tripulantes. As autoridades de saúde do país recolheram amostras para análises sanitárias a bordo do navio no sábado e domingo. A suspeita é de uma epidemia de cólera. Os resultados são esperados na terça-feira, mas enquanto isso, ninguém pode deixar a embarcação.

Abdoollah Earally, correspondente da RFI em Porto Luís

O transatlântico Norwegian Dawn está parado na costa de Porto Luís desde a noite de sábado (24), com diversas pessoas doentes a bordo. Autoridades locais proíbem qualquer entrada ou saída do navio por temerem a presença de uma doença contagiosa.

Os 2.182 passageiros, de 53 nacionalidades diferentes, bem como os mil tripulantes, aguardam uma resposta dos serviços de saúde, decisão prevista para sair, no máximo, terça-feira (27).

As autoridades sanitárias da ilha colheram amostras de passageiros e funcionários do transatlântico no sábado e domingo, e estão realizando exames laboratoriais para detectar possíveis infecções, incluindo gastroenterite e cólera.

Representado na região pela IBL Shipping, o Norwegian Dawn deveria realizar vários cruzeiros regionais. Ele deixou as Ilhas Maurício em 13 de fevereiro para escalas na África do Sul e em Madagascar. A embarcação deveria então fazer uma breve escala na Ilha da Reunião, mas a parada foi recusada por motivos sanitários.

Informadas, as autoridades das Ilhas Maurício não quiseram correr riscos e proibiram turistas e tripulação de desembarcar.