Americanas diz que Justiça homologou plano de recuperação judicial

(Reuters) - A Americanas comunicou nesta segunda-feira que o Juízo da 4ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro homologou nesta segunda-feira o plano de recuperação judicial (PRJ) do grupo.

A companhia acrescentou que "divulgará comunicados aos credores e ao mercado a respeito dos prazos a serem iniciados com a publicação da decisão judicial que homologou o PRJ", conforme fato relevante à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A varejista pediu recuperação judicial no começo do ano passado, dias após revelar um rombo contábil de 20 bilhões de reais, em um dos maiores escândalos corporativos da história do Brasil.

(Por Paula Arend Laier)