Alemanha abre investigação por declarações consideradas antissemitas no Festival de Berlim

As autoridades alemãs vão abrir uma investigação para descobrir como os vencedores do Festival de Cinema de Berlim fizeram declarações "inaceitáveis" contra Israel em relação à sua guerra contra o Hamas, disse uma porta-voz do governo nesta segunda-feira (26).

Desde domingo, o Festival de Cinema de Berlim é acusado de espalhar o antissemitismo porque vários cineastas denunciaram, no palco durante a cerimônia de entrega dos prêmios, o "genocídio" que dizem que o Exército israelense comete na Faixa de Gaza.

No território palestino, quase 30 mil pessoas, principalmente civis, morreram pela ofensiva israelense, segundo o Ministério da Saúde do movimento islamista Hamas.

Entre os diretores em destaque está o documentarista palestino Basel Adra, que recebeu um prêmio por um filme sobre as expulsões de palestinos na Cisjordânia ocupada. No palco, ele acusou Israel de "massacrar" a população palestina e foi muito aplaudido pelo público.

No entanto, os cineastas omitiram que a ofensiva israelense foi desencadeada por um ataque de milicianos do Hamas no sul de Israel, em 7 de outubro, que deixou pelo menos 1.160 pessoas mortas, a maioria delas civis.

"É inaceitável que o ataque terrorista do Hamas de 7 de outubro não tenha sido mencionado", disse uma porta-voz do governo, Christiane Hoffmann, durante uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira.

O chefe do governo, Olaf Scholz, considerou que "tal posição unilateral não pode ser tolerada", afirmou a porta-voz. "Em qualquer debate sobre esta questão, é importante ter presente o acontecimento que levou a esta nova escalada do conflito no Oriente Médio", insistiu.

A ministra da Cultura, Claudia Roth, ambientalista, anunciou que estudaria "os incidentes ocorridos" junto com o prefeito da capital, Kai Wegner, um conservador.

O festival é financiado principalmente pelo Estado alemão. Quando questionado se este apoio seria reconsiderado, Hoffmann respondeu que o que se pretende neste momento é garantir que este tipo de comentário não volte a acontecer.

ilp/apo/ybl/jvb/mb/aa

© Agence France-Presse