Agricultores rompem barreiras e elevam tensão em Bruxelas

BRUXELAS, 26 FEV (ANSA) - A cidade de Bruxelas, na Bélgica, foi alvo nesta segunda-feira (26) de um grande protesto de agricultores, que chegaram a incendiar pilhas de pneus e entrar em conflito com policiais nas proximidades da sede da Comissão Europeia.

As chamas provocaram uma grande coluna de fumaça e os manifestantes soltaram fogos de artifício. A polícia local, por sua vez, tentou conter as chamas com canhões de água.

A tensão ficou mais alta após os agricultores interditarem uma rua da cidade belga com os tratores. As forças de ordem dispararam os jatos na direção dos manifestantes, que responderam arremessando ovos e latas nos agentes.

Os manifestantes, que protestam contra as políticas agrícolas da União Europeia, tentaram romper alguns outros bloqueios policiais, mas foram contidos. Os agricultores chegaram tão próximos do Conselho que era possível ouvir as buzinas dos tratores na área do edifício.

A polícia estimou que cerca de 900 tratores estiveram envolvidos na manifestação em Bruxelas. Os veículos bloquearam até o acesso ao principal aeroporto do município.

Os protestos já duram semanas, tanto que a UE já enfraqueceu diversas políticas ambientais do Acordo Verde para tentar acalmar os agricultores.

Entre outras reivindicações, os manifestantes desejam que a UE coloque um ponto final nos acordos de livre comércio. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.