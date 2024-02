Sem esforço: saiba como escolher o melhor saca-rolhas para abrir vinhos

Se você não dispensa uma boa garrafa de vinho, sabe que um item indispensável é um saca-rolhas decente. Mas qual é o melhor tipo para se ter em casa? Existem diversos modelos e cada um é ideal para um estilo, sabia?

Ouvimos um especialista no assunto para conhecer as vantagens e desvantagens de cada um. Ubiratan A. Miranda, professor de Bebidas e Harmonização da Universidade Anhembi Morumbi, passou as dicas e o Guia de Compras UOL traz opções de cada um dos modelos:

Saca-rolhas tradicional

Característica: Esse tipo de abridor, que consiste em apenas um ferro rosqueado com uma barra de madeira formando um "T", é muito mais usado no serviço profissional do que em casa, já que traz mais elegância quando manejado corretamente.

Ponto de atenção: Ele requer menos força do que as pessoas acreditam — é mais uma questão de habilidade, que muitos não sabem empregar, o que acaba resultando em acidentes.

Saca-rolhas borboleta

Característica: Esse modelo é semelhante ao tradicional, com o diferencial de ter um sistema que permite o emprego de menos força ao puxar a rolha, o que o torna bastante popular, mesmo sendo um modelo mais antigo.

Ponto de atenção: Para a abertura das asas, é preciso afundar bastante o parafuso, portanto, o uso em rolhas mais curtas pode causar sua perfuração, derrubando pedaços de cortiça no vinho.

Saca-rolhas em pinça

Característica: Esse tipo de abridor de vinhos é menos conhecido, mas tem como vantagens o tamanho pequeno e a facilidade de transporte.

Normalmente eles são usados em vinhos com longos períodos de armazenagem, já que, com o passar dos anos, as rolhas envelhecem, tornam-se mais frágeis e propensas a quebrar.

Ponto de atenção: Eles pedem uma maior habilidade de quem está manuseando, devem deslizar de forma limpa entre a rolha e a garrafa, permitindo levantá-la e removê-la com cuidado sem danificar sua estrutura.

Saca-rolhas de pressão

Característica: Como o nome já diz, esse abridor de vinho utiliza a pressão do ar para empurrar a rolha para fora da garrafa. Isso faz com que ele tenha uma fácil manipulação e o torna bastante apropriado para o uso em casa.

Ponto de atenção: Consumidores relatam alguma fragilidade nesse tipo de produto após sequência de uso.

Saca-rolhas elétrico

Características: Ele faz todo o trabalho por você. Para abrir uma garrafa de vinho, esse saca-rolhas só exige duas etapas: posicioná-lo e pressionar um botão.

Outra vantagem é ser uma opção melhor para pessoas que tenham limitação de movimento das mãos.

Ponto de atenção: É preciso estar de olho na carga da bateria.

Saca-rolhas sommelier

Característica: Também conhecido como saca-rolhas de garçom, ele é prático e portátil: basta rosquear na rolha, apoiar um lado no canto da boca da garrafa e usar a alavanca para puxar. Muitos ainda vêm com uma faquinha para ajudar com o lacre.

Ponto de atenção: Sua desvantagem é que requer um pouco de habilidade para o uso.

Saca-rolhas de alavanca ou "coelho"

Característica: Esse saca-rolhas é bastante seguro, já que é fixado ao redor do gargalo da garrafa de vinho. Basta pressionar a alça para inserir a ponta do eixo na rolha e, em seguida, levantá-la novamente para uma remoção simples e rápida.

Ponto de atenção: É um modelo que costuma ser mais caro que os outros.