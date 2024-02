Abdullah bin Zayed discute situação no Oriente Médio com ministro do Exterior de Malta; relação entre países também é discutida

26/02/2024 18h04 ABU DHABI, 26 de fevereiro de 2024 (WAM) - O xeique Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro das Relações Exteriores, e o Dr. Ian Borg, ministro das Relações Exteriores e Europeias e do Comércio da República de Malta, discutiram as relações bilaterais e as oportunidades para fortalecê-las em todos os campos. Foi durante a recepção de Abdullah ao Dr. Borg em Abu Dhabi, onde os dois lados analisaram os laços entre os países. Durante a reunião, os dois ministros abordaram os recentes acontecimentos no Oriente Médio e repercussões humanitárias e de segurança. Trocaram opiniões ainda sobre várias questões regionais e internacionais de interesse mútuo. A reunião contou com a presença de Reem bint Ebrahim Al Hashimy, ministra de Estado para Cooperação Internacional; Ahmed Ali Al Sayegh, ministro de Estado; e Saeed Mubarak Al Hajeri, ministro-assistente das Relações Exteriores para Assuntos Econômicos e Comerciais. As mais lidas agora Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira