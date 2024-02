Colocar água, forrar cesto e mais: erros que você comete ao usar air fryer

A praticidade da air fryer, também conhecida como fritadeira elétrica, ganhou as cozinhas do Brasil. Nela é possível preparar os mais diversos pratos, de carnes, legumes e empanados a pães, tortas e uma infinidade de receitas salgadas a doces.

Mas alguns hábitos podem levar ao mau funcionamento do aparelho ou diminuir o potencial do preparo. Se você quer tirar o máximo proveito do seu, veja 11 erros que você não deve cometer.

1. Não fazer a cura antes do primeiro uso

Esse é um procedimento indicado para qualquer material antiaderente utilizado para cozinhar, incluindo panelas e a própria fritadeira elétrica. A cura envolve aquecer a air fryer vazia por um período. Isso prepara as superfícies internas e externas para o uso frequente, além de eliminar odores residuais da fabricação, como o cheiro de plástico novo.

A Mondial, uma das maiores fabricantes de air fryer do país, explica em seu site como realizar a cura:

O primeiro passo é retirar todas as etiquetas e adesivos que possam ter vindo de fábrica.

Depois, lave com água, detergente ou sabão neutro e esfregue suavemente com o lado amarelo da esponja.

Após lavar e secar, unte toda a área antiaderente com óleo, espalhando com a ajuda de um pincel ou papel toalha.

Em seguida, programe o aparelho para aquecer a 200°C por 10 minutos.

Terminado o tempo, deixe esfriar completamente, retire o excesso de óleo da bandeja com um papel toalha e lave novamente.

2. Esquecer de pré-aquecer

Isso não vale para todos os alimentos, mas é uma dica importante se você for preparar carne. Se colocá-la antes de a fritadeira estar aquecida e o ar quente começar a se movimentar, ela não cozinhará por igual.

"É preciso que ela já esteja em alta temperatura para a carne formar aquela crostinha que dá sabor. Mas tem alguns preparos que a gente tira do congelador e leva direto para a air fryer que eu não indico pré-aquecer, como uma lasanha congelada em travessa de vidro, por exemplo. Se for direto para um ambiente quente, vai estourar com o choque térmico", comenta Bruna Hermogenes, gastrônoma, ex-participante do programa MasterChef Brasil, conhecida como rainha da air fryer nas redes sociais, onde já acumula mais de 1 milhão de seguidores na sua página de culinária Cozinhe Já.

3. Colocar o aparelho em local inadequado

Quando está em uso, a fritadeira elétrica gera um ar quente no seu interior que pode chegar a 200°C, com parte desse calor saindo por trás. Se a circulação de ar em volta dela for bloqueada, pode superaquecer o motor, desgastando os componentes internos com o tempo e pifando o aparelho.

Caleb Bordi, gerente de marketing Brasil da Philips Walita, aconselha manter a saída de ar quente da air fryer a uma distância mínima de 10 cm de outras superfícies.

4. Encher muito o cesto

A fritadeira elétrica assa os alimentos a partir da circulação de ar quente no interior. Se lotar o cesto, o ar não conseguirá circular uniformemente. Isso vai tornar o cozimento mais lento e irregular, principalmente para as peças que estiverem no meio. Procure deixar ao menos um quarto do espaço do cesto vazio.

5. Usar o óleo errado ou em quantidade exagerada

Nem todo alimento preparado na air fryer levará óleo, mas para aqueles que precisam, como carnes, empanados e legumes, existe uma dica importante para não deixar a comida seca, e sim crocante.

"Óleos com baixo ponto de fumaça, como azeite extravirgem, não são ideais para fritadeiras elétricas, pois podem se decompor em temperaturas elevadas. Os mais adequados são os de canola e girassol, devido aos seus pontos de fumaça mais altos", aconselha Isolda Prado, médica nutróloga, docente e diretora da Abran (Associação Brasileira de Nutrologia) e professora de nutrologia da UEA (Universidade do Estado do Amazonas).

Para aquelas receitas que pedem óleo, o ideal é usar apenas uma ou duas colheres de chá, então nada de exagerar. Isso pode empapar a comida e pingar na bandeja, com risco de queimar no fundo e fumegar toda a cozinha.

6. Adicionar temperos a alimentos secos ou fazer alimentos leves

Por ser uma máquina que produz ar quente e forte, alimentos leves podem voar, ir direto para o mecanismo de ventilação e causar sérios problemas no equipamento.

Isso pode ocorrer, por exemplo, se você espalhar orégano, outras ervas ou mesmo sal sem untar a comida com óleo ou misturar antes esses elementos no preparo. Mesmo o queijo ralado por cima para dar aquela gratinada pode acabar voando e queimar na resistência (elemento que aquece o ar).

7. Cozinhar comidas úmidas ou inapropriadas

A fritadeira elétrica permite uma infinidade de receitas, mas tendo como foco a praticidade, alguns pratos não fazem muito sentido.

"Se fizer na air fryer uma carne de um corte muito rígido, como o cupim, não vai ser rápido, tendo primeiro que preparar na pressão. Então esse tipo de prato não faz muito sentido para esse aparelho", recomenda Hermogenes.

Outra importante recomendação diz respeito aos alimentos muito úmidos, como preparos com excesso de molho ou que soltem muito líquido. Eles podem respingar na bandeja, queimando esse insumo e fumegando.

Entretanto, a gastrônoma diz que carnes marinadas estão liberadas, mas só se não estiverem muito encharcadas.

8. Colocar água no fundo da bandeja

Se você tem o costume de colocar água no fundo do recipiente para deixar aquela batata-doce mais úmida, melhor repensar. Diversos fabricantes não aconselham a prática, para que o excesso de vapor não suba e partes da air fryer comecem a enferrujar.

"O produto funciona com alto fluxo de ar, e respingos de água podem atingir a resistência, causando danos ao equipamento", esclarece Bordi.

Então, se você pensou em fazer sopas ou arroz na sua fritadeira elétrica, melhor não.

9. Não movimentar os alimentos enquanto cozinha

Aposto que você não vai querer comida macia por dentro e crocante por fora de um lado e crua do outro. Então, para garantir um cozimento uniforme, mexa o alimento no cesto uma ou duas vezes durante o preparo. Isso vai permitir que o ar quente circule igualmente por todos os lados.

10. Forrar o cesto

Caleb Bordi alerta que colocar papel manteiga ou alumínio para forrar o cesto, além de atrapalhar o fluxo correto do ar, corre o risco de esses elementos soltarem pedaços que vão para a resistência do produto, o que pode ocasionar danos ao mesmo.

"Isso faz com que os preparas demorem mais e o ponto não fique perfeito", ressalta Bruna Hermogenes.

11. Não fazer a limpeza depois do uso

As sobras de migalhas que caem do cesto podem queimar da próxima vez que a fritadeira for usada e mesmo que aparentemente não haja restos do preparo anterior, a sujeira que ficou pode levar contaminação para o alimento novo ou mesmo interferir no sabor, além do cheiro ruim.

Se sentir dificuldade de limpar algo que tenha grudado, o truque é jogar água morna com detergente e deixar de molho por alguns minutos. Isso preserva o antiaderente e agilizará o seu lado na lavagem, que deve ser feita sempre com o lado amarelo da esponja.