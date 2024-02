Voto antecipado das presidenciais russas começa em áreas ocupadas da Ucrânia

A votação antecipada para as eleições presidenciais russas de março começou neste domingo (25) em área ocupadas da Ucrânia, onde o conflito entra em seu terceiro ano, assim como nas regiões isoladas da Rússia, o maior país do mundo em extensão territorial.

As eleições, que serão celebradas em 14 de março no restante da Rússia, ocorrem em um contexto de proibição das críticas à ofensiva na Ucrânia e depois da morte do líder opositor Alexei Navalny.

Vladimir Putin, no poder desde 1999, não enfrentará nenhuma oposição real nesta eleição, que deve lhe garantir um novo mandato de seis anos à frente do Kremlin.

Ainda que nenhum candidato independente tenha sido autorizado a enfrentar Putin, uma participação elevada é importante para o governo russo para mostrar a união do povo em torno do presidente.

O dirigente nomeado pelo Kremlim para a área ocupada da região ucraniana de Zaporizhzhia, onde fica a maior usina nuclear da Europa, publicou nas redes sociais uma foto de soldados em uma seção de votação improvisada.

Este local, tomado pelas forças russas em março de 2022, após o início da invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro daquele ano, fica em uma área de combate.

Há poucas informações sobre a organização da votação em outras áreas ocupadas pela Rússia desde a ofensiva lançada há dois anos.

Ao contrário, as autoridades deram detalhes sobre o envio de helicópteros e motos para neve com a finalidade de coletar os votos de pessoas em áreas isoladas, como criadores de renas da longínqua Sibéria.

