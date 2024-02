Vitória de Trump no estado de Nikki Haley enfraquece adversária na disputa de candidatura republicana

As eleições prévias da Carolina do Sul, estado da candidata Nikki Haley, ocorreram neste sábado e o resultado confirmou o esperado, mais uma vitória de Donald Trump para a candidatura republicana às eleições presidenciais.

Luciana Rosa, de Nova York

Sem surpresas, o pleito colocou em números a vantagem que Trump leva sobre a fraca, mas insistente Nikki Haley. A vitória foi arrasadora, com 92% das urnas contabilizadas, Trump vencia com 60,1% enquanto sua única concorrente aparecia com 39,3% dos votos.

O ex-presidente era o favorito, já que grande parte do eleitorado da Carolina do Sul é considerado conservador, com um forte coeficiente religioso e ele já havia ganhado no estado nas prévias de 2016 e 2020.

Além disso, apesar de Nikki Haley ter sido a governadora entre 2011 e 2017, seus colegas do Partido Republicano local declararam apoio ao magnata.

Mesmo diante do cenário hostil e da possibilidade de ficar marcada como perdedora nas terras que um dia a elegeram, Halley acenou para uma continuidade na corrida. A ex-embaixadora dos Estados Unidos na ONU insiste na ideia de convencer o eleitor que os problemas de Trump com a justiça o debilitam frente a Biden.

Esperava-se que ela desistisse já na rodada de New Hampshire, onde era favorita e perdeu com uma diferença de mais de 11% para Trump. Em vez disso, Halley, que continua arrecadando fundos para sua campanha junto a doadores que não querem ver Trump nas cédulas de novembro, segue o caminho que leva à "Super Terça", quando votam 16 estados. Este poderia ser o xeque-mate para a obstinada candidata que, até agora, não venceu nenhum pleito.

Abraço em Milei

Na outra ponta da disputa, Trump pouco se preocupou com a votação na Carolina do Sul. Antes de proclamar sua vitória no estado, ele subiu aos palcos da Conferência da Ação Política Conservadora que acontecia em Washington, sem citar Halley, preferiu dirigir sua ira a Joe Biden. Os abraços, guardou para o recém-eleito presidente da Argentina, Javier Milei, que também falava no evento.

No final da tarde de sábado, Trump partiu em direção à glória obtida na Carolina do Sul, onde disse que seus apoiadores poderiam comemorar por 15 minutos, mas que era preciso voltar ao trabalho, já que ainda há um longo caminho até a Casa Branca.

O que o ex-presidente não citou e que ele, provavelmente, tenha que explicar melhor nos próximos dias é uma fala feita na última sexta-feira, em que ele insinuou que os processos criminais a que responde e a foto estilo "mug shot" tem apelo junto ao eleitorado negro. "O que acontece com eles, acontece comigo" disse.