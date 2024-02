A partir de R$ 1.000: 3 TVs de 32 polegadas com tecnologia de telas grandes

Se você analisar os recursos e as características das TVs de 32 polegadas, vai descobrir alguns achados em pelo menos três modelos (Philips, Samsung e TCL).

Enquanto a maioria dos televisores da categoria oferecem resolução HD (1.366 x 768 pixels), o Guia de Compras UOL encontrou modelos Full HD, chegando a 1.920 por 1.080 pixels, a mesma definição da maioria dos conteúdos produzidos por canais e streamings.

E as TVs selecionadas aqui ainda contam com recursos que eram mais comuns em telas maiores, como painel QLED, de pontos quânticos, controle remoto que aceita comando de voz e mais.

Resolução HD, como a maioria dos modelos da categoria

Sistema operacional Google TV, evolução do Android

Chromecast integrado, conectividade Bluetooth e wi-fi 2.4/5 GHz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Resolução Full HD (bom custo-benefício nesta faixa de preço)

Sistema operacional Android 11

Chromecast integrado, conectividade Bluetooth e wi-fi 2.4/5 GHz

Controle remoto com comando de voz (Google Assistente)

Resolução Full HD com tecnologia QLED, trazendo painel de pontos quânticos para um maior volume de cores

Traz Modo Arte, que exibe quadros quando a TV está desligada, e aceita molduras customizáveis, vendidas separadamente

Roda o sistema operacional Tizen, oferece conectividade Bluetooth e traz Bixby e Alexa integrados

Com plataforma Gaming Hub, que dá acesso a jogos do Xbox Game Pass e Nvidia GeForce Now sem precisar do console

Controle remoto com comando de voz e que funciona sem pilhas

Vale a pena?

Segundo Marcelo Zuffo, professor da Escola Politécnica da USP (Universidade de São Paulo), a indústria tende a atender todos os nichos de uma categoria de TVs.

À medida que as tecnologias evoluem e ganham escala, o fabricante percebe que pode incluir certos recursos nos televisores mais básicos, de 32 polegadas, por exemplo, sem grande impacto nos custos de produção, gerando um interessante diferencial competitivo. Marcelo Zuffo

Quanto à resolução ideal, Paulo Sérgio Correia, especialista em vídeo com 45 anos de experiência, acredita que vai depender dos hábitos do consumidor.

Se você costuma ver filmes, séries e jogos de futebol a 1,5 m ou 2 m da TV de 32 polegadas, uma tela HD é suficiente. Mas se você joga videogame pertinho da tela, vale a pena optar por um modelo Full HD, com maior número de pixels (pontos de formação da imagem), que permitem visualizar melhor as várias fases dos games a curtas distâncias. Paulo Sérgio Correia

