Nada de sujar o fogão: por que tapioqueira sensação no TikTok faz sucesso

Fazer a sua tapioca rotineira sem sujar o fogão? Parece sonho, mas é possível. Uma tapioqueira tem feito sucesso no TikTok pela praticidade no preparo do café da manhã.

Quem comprou o produto diz que, além de prática, ele também evita desperdício de alimento — já que a goma cai nos pontos certos da frigideira — e facilita peneirar a tapioca. Confira as características do produto e o que diz quem o comprou.

O que essa tapioqueira tem de bom?

Peneira a goma direto na frigideira.

Acompanha manual do usuário.

Disponível em diferentes cores, como branco, verde, rosa e amarelo.

Tem oito componentes simples de encaixar.

Inclui um copo resistente, que deixa a massa fresquinha na geladeira até a hora do preparo.

Vem com duas peneiras, uma grossa e outra fina.

Dá para combinar a massa com grãos, como chia, linhaça ou gergelim, misturando tudo e ganhando tempo na cozinha.

O que diz quem comprou

O sucesso da tapioqueira não fica só nas redes sociais. O item na cor branca tem mais de mil avaliações na Amazon, com nota média de 4,4 (do total de cinco estrelas). Confira a seguir o que diz quem comprou o produto.

Que maravilha fazer um beiju sem sujar o fogão todo! Muito útil e evita desperdício. Adorei! Faço propaganda de graça.

Marcio L

Excelente produto para quem gosta de tapioca. Muito prática. Perfeita. Evita passar a tapioca por uma peneira. Distribui muito bem o produto. Recomendo muito.

Luiz Ribeiro

O produto é bom, tanto que aumentou o consumo de tapioca. Entretanto, a tampa agarra um pouco, ou eu não estou sabendo manusear.

Daniel Cardoso

Ter uma tapioqueira ajuda muito, pois, na correria do dia a dia, não preciso me preocupar em peneirar a farinha, o que acelera o preparo e evita sujeira. Muito prático.

Andreia

A pecinha de rosquear a peneira já veio encaixada na tampa da parte inferior. Foi um pouco difícil para remover, mas o importante é que deu certo no final.

Poliana

Principais reclamações

Além disso, alguns compradores citam que a tapioqueira é menos prática do que esperavam, porque libera pouca farinha. Outros consumidores reclamam que a peneira não deixa a massa fina e que o copo que acompanha o produto é frágil.

É trabalhosa, força muito a mão. Libera pouca farinha. Tinha mais expectativa. É preciso ter paciência.

Ale

Eu até gostei do produto. Funciona legal para espalhar a tapioca. Porém, achei o acrílico transparente meio frágil e o meu quebrou após uma queda de uma altura relativamente baixa. Vale, mas tem que tomar cuidado.

Sofia F. Magosso

Poderia vir com uma peneira mais fina. A tapioca fica um pouco grossa. As duas peneiras são grossas.

Daniela V. G.

