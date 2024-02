Série A: Juventus vence Frosinone por 3 a 2

SÃO PAULO, 25 FEV (ANSA) - A Juventus venceu o Frosinone por 3 a 2 no Juventus Stadium pela 26ª rodada do Campeonato Italiano neste domingo (25) O gol da vitória foi marcado por Daniele Rugani aos 50 minutos do segundo tempo.

O primeiro tempo em Turim foi agitado: Dusan Vlahovic abriu o placar para o time da casa logo aos três minutos, mas Walid Cheddira, aos 14, e Marco Brescianini, aos 27, viraram o jogo para o Frosinone.

Dusan Vlahovic, ainda aos 32 minutos do primeiro tempo, empatou o jogo em 2 a 2.

Na segunda etapa, a Juventus teve 63% de posse de bola e finalizou 15 vezes até conseguir virar o jogo com o gol de Rugani.

Com o resultado, o time de Massimiliano Allegri permanece em segundo lugar, agora com 57 pontos.

A equipe, no entanto, segue distante da líder Internazionale, que tem 63 pontos com dois jogos a menos.

A Juventus volta a campo no próximo domingo (3), às 16h45 (horário de Brasília), para jogar fora de casa contra o Napoli.

O Frosinone segue em 16º lugar com 23 pontos, três acima da zona de rebaixamento.

O próximo jogo será no próximo domingo às 11h (horário de Brasília) em casa contra o Lecce. (ANSA).

