Mulher sente mais frio? Entenda por que cada pessoa é afetada de um jeito

Todos nós somos sensíveis a baixas temperaturas. A pele fica arrepiada, o corpo treme, os dentes batem. Mas por que temos essas reações e por que elas variam de pessoa para pessoa?

Cada um sente frio de um jeito diferente. Alguns sentem primeiro as orelhas geladas, outros, as mãos. Sensores na pele são responsáveis por registrar a temperatura e determinar nossa sensação de frio ou calor.

Algumas pessoas têm mais sensores nas orelhas, enquanto em outras, eles se concentram em lugares diferentes do corpo. A quantidade de sensores também é variável, fazendo com que cada um perceba as baixas temperaturas de maneira diferente. Vale dizer, inclusive, que esses sensores só são capazes de detectar baixas temperaturas. Ou seja, não dão alertas de calor.

Temperatura corpórea constante

Não importa onde a pessoa more, todos nós temos uma temperatura média de 36,5°C — que pode variar um pouco dependendo da pessoa. Se essa temperatura ultrapassa os 42°C, a pessoa passa a correr risco de morte.

Também pode ser fatal se baixar muito da média. Caso isso aconteça, nossos órgãos vitais, como o coração e o cérebro, passam a funcionar com dificuldade, levando a desmaios e até à morte por hipotermia. O corpo emite, portanto, sinal de alerta quando a temperatura diminui, fazendo com que sintamos frio.

Pelos para aquecer, mandíbulas para mastigar

Uma leve brisa já é capaz de causar frio, deixando a pele arrepiada. Trata-se de uma herança dos tempos em que o homem tinha bastante pelo.

Funciona assim:

Todos os nossos pelos têm um pequeno músculo no ponto em que saem da pele. No frio, esse músculo se contrai e faz com que o pelo se arrepie. O organismo faz isso para criar uma camada de ar entre os pelos, que não deixa o calor escapar. E, onde não há pelos, a pele fica arrepiada.

Mais um mecanismo de defesa é ativado no frio: os músculos tremem e os dentes batem. É como se o corpo percebesse a falta de calor e começasse a tremer para se movimentar e gerar uma temperatura maior.

A mandíbula é fixada de maneira relativamente solta a dois eixos e dispõe de uma musculatura muito forte para a mastigação. No frio, esses músculos começam a tremer e, como a mandíbula é bastante móvel, ela bate rapidamente.

Mulheres sentem mais frio

Quando a gente treme, os músculos se movimentam. Isso faz com que o sangue circule com maior velocidade e nos aqueça. Para as mulheres, a temperatura corpórea é particularmente importante.

No frio, o corpo feminino precisa manter os órgãos internos aquecidos para ser capaz de proteger um feto das baixas temperaturas. A massa muscular também é determinante. Nas mulheres, em média ela compõe 25% do corpo e, nos homens, 45%. E quanto mais músculos, menos frio se sente.

Muita gente acha que a gordura pode ajudar, mas não é verdade. Quem tem maior nível de gordura corporal pode aguentar um ou dois graus a mais do que um indivíduo magro, apenas.

Fonte: Joachim Latsch, especialista em medicina esportiva da Faculdade de Esportes de Colônia, na Alemanha

*Com matéria publicada em 10/06/2016