Liverpool vence Chelsea (1-0) na prorrogação e conquista Copa da Liga Inglesa

O Liverpool venceu o Chelsea por 1 a 0 nos momentos finais da prorrogação neste domingo (25) em Wembley, e conquistou assim a Copa da Liga inglesa, o primeiro título dos 'Reds' desde 2022.

O zagueiro holandês Virgil Van Dijk, marcou de cabeça aos 118 minutos após uma cobrança de escanteio quando parecia que a decisão seria nos pênaltis.

O Liverpool sonha encerrar a temporada com uma histórica 'quádrupla coroa', já que o atual líder da Premier League também luta pelos títulos da Liga Europa e da Copa da Inglaterra.

Van Dijk se livrou assim da decepção do gol que marcou, também de cabeça, no segundo tempo, mas que foi anulado após o VAR acusar impedimento por parte de um companheiro.

"Cumprimos a missão, apesar de todos os problemas que tivemos. Estou muito orgulhoso da minha equipe, todos sabemos cumprir o nosso papel", disse Van Dijk à Sky Sports.

- Dez vezes campeão -

O Liverpool conquistou assim a sua décima Copa da Liga, um torneio tradicionalmente considerado menor no futebol inglês, mas que algumas vezes dá o tom quando a temporada começa a sua parte mais decisiva.

O triunfo também reforça a liderança no histórico desta competição, aumentando para dois troféus a vantagem sobre o Manchester City, segundo com oito títulos.

A última vez que o Liverpool venceu a Copa da Liga foi em 2022 e foi exatamente contra o Chelsea na final, com um dramático 11 a 10 nos pênaltis, após um empate em 0 a 0. Desta vez não foi preciso esperar pela decisão nas penalidades máximas.

Jürgen Klopp, que anunciou recentemente que não continuará no comando do Liverpool no final da atual temporada, inicia assim a reta final com o pé direito, na qual espera se despedir em grande estilo.

"O melhor de tudo é que merecemos. Não poderia estar mais orgulhoso dos meus jogadores. Foi ótimo", comemorou o técnico alemão.

Logo após o apito final, o primeiro gesto de Klopp foi abraçar Ryan Gravenberch, que se lesionou na primeira meia hora. Foi mais um revés para uma equipe que sofre com uma praga de lesões.

O Liverpool tem vários jogadores importantes machucados: o goleiro brasileiro Alisson Becker, o meia húngaro Dominik Szoboszlai além dos atacantes, o egípcio Mohamed Salah, o uruguaio Darwin Núñez e o português Diogo Jota.

Por esta razão, o banco de reservas estava ocupado por vários jogadores jovens, ou muito jovens, como Trey Nyoni (16 anos), Jayden Danns (18 anos) e James McConnell e Bobby Clark (ambos de 19 anos).

- Pochettino terá que esperar -

O Chelsea, que atualmente é apenas o décimo primeiro na classificação da Premier League, perdeu uma das duas oportunidades de salvar a temporada com um título.

Agora o time londrino terá que concentrar as esperanças na Copa da Inglaterra, onde serão disputadas as oitavas de final na próxima semana.

Nessa fase, Chelsea e Liverpool enfrentarão times da segunda divisão, Leeds United e Southampton, respectivamente, na quarta-feira.

Ter vencido a Copa da Liga teria garantido pelo menos uma vaga nas pré-eliminatórias da Conference League. Se quiser jogar um torneio europeu no próximo ano terá que apostar no caminho da FA Cup.

Na partida deste domingo, apesar da derrota amarga, o Chelsea ofereceu grande resistência.

Chegou a marcar primeiro, aos 31 minutos, por meio de Raheem Sterling, mas o gol foi anulado por impedimento do autor da assistência, Nicolas Jackson.

Houve, portanto, um gol anulado para cada lado e as duas equipes também acertaram a trave. O Liverpool fez isso duas vezes, através de Cody Gakpo (40') e Harvey Elliott (115'), enquanto que pelo Chelsea foi Conor Gallagher quem mandou na trave (86').

O técnico do Chelsea, o argentino Mauricio Pochettino, ainda não conquistou títulos na Inglaterra. Em sua fase anterior, à frente do Tottenham (2014-2019), não conquistou nenhum troféu, apesar de ter levado os 'Spurs' a um alto nível.

"Se sentir decepcionado quando não se vence é normal. Nos faltou energia na prorrogação. Eles marcaram no final e foi difícil reagir", lamentou Pochettino.

--- Os últimos 10 campeões da Copa da Liga Inglesa:

2024: Liverpool

2023: Manchester United

2022: Liverpool

2021: Manchester City

2020: Manchester City

2019: Manchester City

2018: Manchester City

2017: Manchester United

2016: Manchester City

2015: Chelsea

--- Clubes mais vezes campeões da Copa da Liga Inglesa após 64 edições:

1. Liverpool: 10 títulos

2. Manchester City: 8 títulos

3. Manchester United: 6 títulos

4. Aston Villa, Chelsea: 5 títulos

6. Tottenham, Nottingham Forest: 4 títulos

8. Leicester: 3 títulos

9. Arsenal, Norwich, Birmingham, Wolverhampton: 2 títulos

