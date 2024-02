Ilhas Maurício impedem navio de cruzeiro de atracar alegando risco à saúde

PORTO LOUIS (Reuters) - As Ilhas Maurício impediram um navio da Norwegian Cruise Line Holdings de atracar em seus portos devido ao que considerou ser um risco para a saúde e recolheram amostras de cerca de 15 passageiros que estavam isolados a bordo, informou a autoridade portuária no domingo.

O Norwegian Dawn estava programado para atracar em Port Louis neste domingo, mas como não tinha ido para a Ilha Reunion, chegou um dia antes em Port Louis, nas Ilhas Maurício.

A autoridade portuária local disse em um comunicado que "a decisão de não permitir o acesso do navio de cruzeiro ao cais foi tomada para evitar quaisquer riscos à saúde".

"A saúde e a segurança dos passageiros, bem como a do país como um todo, são de extrema importância para as autoridades."

A autoridade portuária não deu mais detalhes sobre a natureza do risco sanitário e disse que os resultados dos testes serão conhecidos em 48 horas.

Um porta-voz da Norwegian Cruise Line, com sede nos EUA, disse em comunicado que durante a viagem do navio à África do Sul em 13 de fevereiro, alguns passageiros apresentaram sintomas leves de uma doença estomacal.

Uma vez em Port Louis, a administração do navio trabalhou com as autoridades locais para garantir que as precauções fossem tomadas e que todos a bordo estivessem bem, disse o porta-voz.

Autoridades do Ministério da Saúde não foram contatadas imediatamente para comentar.

O navio tem 2.184 passageiros e 1.026 tripulantes.

Segundo a autoridade portuária, cerca de 2.000 passageiros deveriam ter desembarcado em Port Louis após completar o cruzeiro e outros 2.279 novos passageiros eram esperados para embarcar no navio.

"Os passageiros que deveriam embarcar no 'Norwegian Dawn' e iniciar o seu cruzeiro a partir das Ilhas Maurícios hoje não poderão fazê-lo devido a potenciais riscos à saúde", afirmou.

O turismo é um dos principais motores da economia das ilhas.

(Reportagem de Villen Anganan)