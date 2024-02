Homem morre e 4 pessoas ficam feridas após ataque a tiros em boate no CE

Um homem de 25 anos morreu e outras quatro pessoas ficaram feridas durante um ataque a tiros a uma casa de shows localizada no bairro Genibaú, em Fortaleza, neste domingo (25).

O que aconteceu

Dois homens e duas mulheres foram baleados, além da vítima fatal. Entre os feridos, dois deles eram seguranças do estabelecimento. As informações são da SSPDS (Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social) do Ceará.

Todos foram socorridos. Eles foram levados para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Autran Nunes e do Conjunto Ceará. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Tiroteio provocou correria entre o público presente no local. A Perícia Forense do estado esteve no local para colher evidências. O caso está sendo investigado como homicídio doloso. Até o momento, ninguém foi preso.

O UOL entrou em contato com a casa de shows para pedir posicionamento, mas não obteve retorno.