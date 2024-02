Economista-chefe da Organização Mundial do Comércio elogia compromisso dos Emirados com a liberalização do comércio

ABU DHABI, 25 de fevereiro de 2024 (WAM) -- Ralph Ossa, economista-chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC), elogiou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com a liberalização do comércio, incluindo o desenvolvimento do comércio verde e digital em nível global, citando o foco do país em tarifas baixas, diversificação das exportações e participação ativa no sistema multilateral de comércio, além de iniciativas de declaração conjunta.

Em declarações à Agência de Notícias dos Emirados Árabes Unidos (WAM), Ossa disse que os Emirados são uma opção natural para sediar a conferência ministerial. E elogiou o sucesso da Conferência Ministerial da OMC em Genebra, MC12, afirmando os planos da organização de "aproveitar esse impulso aqui em Abu Dhabi".

Ossa destacou que há muitos tópicos importantes na agenda em que espera fazer um progresso significativo. "Os itens da agenda incluem, por exemplo, a reforma do nosso sistema de solução de controvérsias, restrições aos subsídios que levam à pesca excessiva prejudicial e também ao comércio eletrônico", afirmou.

O economista-chefe da OMC ressaltou a grande importância do comércio e dos serviços verdes e digitais, descrevendo esses setores como "o futuro do comércio", especialmente à luz do atual boom do comércio digital e do promissor crescimento do comércio verde em todo o mundo.

A 13ª Conferência Ministerial da OMC (MC13, na sigla em inglês) será realizada de 26 a 29 de fevereiro em Abu Dhabi. Ministros de todo o mundo estarão presentes para analisar o funcionamento do sistema de comércio multilateral e tomar medidas sobre o trabalho futuro da OMC.