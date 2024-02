Ato de Bolsonaro: Disputa para subir em trio tem briga e bronca de Malafaia

Durante as duas semanas de preparação, a organização do ato pró-Bolsonaro na avenida Paulista pregou caráter pacífico. Mas, antes mesmo do primeiro discurso, da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), militantes brigaram para subir no trio elétrico em que Jair Bolsonaro (PL) estava.

O que aconteceu

Irritado, o pastor Silas Malafaia reclamou da atitude. Organizador do ato, ele tomou o microfone e vociferou: "Ô minha gente que tá aqui embaixo fazendo confusão, só sobe quem tem pulseira verde. Por favor! Não vai subir, não adianta. Pra que essa briga aí meu filho?

O pastor reclamou bastante da atitude das pessoas que forçavam passagem. Malafaia lembrou que houve uma organização prévia e condenou o comportamento. "Vocês vão dar vexame aqui para esta multidão? Só sobe quem tá de pulseira verde".

Durante a semana, vários deputados e senadores foram procurados por candidatos a prefeito e vereador que desejavam estar com Bolsonaro. Eles sabem do poder de puxar votos que uma foto ou vídeo com o ex-presidente terá nas eleições de outubro deste ano.

O efeito colateral de não deixar os brigões subir foi barrar quem tinha direito. O fotógrafo do ex-presidente foi impedido de acessar o trio elétrico e precisou de intervenção de Malafaia.

O mesmo aconteceu com o deputado federal Pedro Lupion (PP-PR). Ele é presidente da Frente Parlamentar do Agropecuária, a mais poderosa do Congresso Nacional. Fazem parte dela, 50 senadores, de um total de 81. O número de deputados é de 324 e o total é 513.

Ato reuniu cerca de 600 mil pessoas na avenida Paulista, diz SSP. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a manifestação "ocorreu de forma pacífica, sem o registro de incidentes e com a presença de, aproximadamente, 600 mil pessoas na avenida Paulista e 750 mil pessoas no total, quando levado em conta o público presente nas ruas adjacentes".

Levantamento da USP aponta que estimativa de público para o pico do ato, às 15h, é de 185 mil pessoas. O dado faz parte do Monitor do Debate Político, da Escola de Artes, Ciências e Humanidades Universidade de São Paulo. Às 17h, após os discursos, a contagem indicou 45 mil participantes. A equipe acompanhou a manifestação, produziu imagens aéreas às 15h e às 17h e contou o público com auxílio de software.