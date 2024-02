Caixa, Desenvolve SP, USP e outros órgãos: concursos têm 36,3 mil vagas

Concursos públicos oferecem 36.293 vagas em todas as regiões do país, com salários de até R$ 33 mil.

Concursos abertos

O maior concurso tem 4.050 vagas. Elas são oferecidas pela Caixa.

O salário mais alto é de R$ 33 mil. O valor será pago para quem passar no concurso da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Há também outros concursos com oportunidades em vários cargos. Eles são destinados a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

Clique aqui para conferir a lista completa. São concursos disponíveis nesta semana e com inscrições abertas nos próximos dias.

Oportunidades de emprego

Veja abaixo a lista de cargos selecionados pelo UOL, considerando os maiores salários e número de vagas.

