Como Trump derrotou Nikki Haley em seu Estado natal, a Carolina do Sul

Por Tim Reid e Gram Slattery e Nathan Layne

(Reuters) - A vitória de Donald Trump nas primárias no sábado sobre Nikki Haley em seu Estado natal, a Carolina do Sul, foi o resultado de uma campanha implacável e metódica para eliminá-la como uma ameaça, de acordo com assessores e pessoas próximas às duas campanhas.

Apesar de já ter garantido uma série de vitórias nas primárias, era crucial para Trump vencer na Carolina do Sul, um estado-chave no caminho das primárias republicanas que geralmente sinaliza o candidato do partido. Diferentemente de 2016, Trump estava enfrentando um rival que havia conquistado dois mandatos como governadora do Estado e ainda é popular no local.

O plano era isolar Haley politicamente, obtendo o endosso de várias autoridades do Estado o mais rápido possível para demonstrar publicamente que ela não tinha caminho para a presidência através da Carolina do Sul, disseram assessores com conhecimento do plano de campanha de Trump.

A vitória de Trump no sábado não foi uma vitória completa, mas ele ainda a derrotou por confortáveis 20 pontos percentuais em seu território.

"Estávamos enfrentando uma governadora com dois mandatos. Isso exigiu uma demonstração de força. Precisávamos de apoios para impedir que os doadores e eleitores olhassem para Nikki", disse à Reuters um assessor sênior da campanha de Trump, sob condição de anonimato.

Chris LaCivita, cogerente da campanha de Trump, disse que a série de endossos de grandes nomes desempenhou um papel fundamental na eliminação da concorrência no Estado.

LaCivita disse que outra parte crucial do sucesso de Trump foi a coleta de dados sobre os milhares de eleitores que compareceram aos comícios do ex-presidente.

"O que acontece no Estado depois de estarmos no avião. É aí que começa o verdadeiro trabalho", disse LaCivita.

A equipe da campanha vem se esforçando há meses para usar os dados dos eleitores para se comunicar regularmente com os possíveis eleitores. Trump usou um plano de jogo semelhante para vencer em Iowa e New Hampshire.

GANHO INESPERADO DE ENDOSSO

Em dezembro, Haley ainda dizia publicamente que seria na Carolina do Sul que ela finalmente venceria Trump e daria a volta por cima na disputa pela indicação. Em vez disso, ela pode ser lembrada como o Estado em que sua campanha sofreu o golpe fatal.

Em 24 de janeiro -- um mês antes das primárias -- Trump havia conseguido o apoio de 158 autoridades republicanas atuais e anteriores da Carolina do Sul, incluindo legisladores, prefeitos e xerifes. Até esta semana, Haley havia recebido o apoio de um membro da Câmara dos Deputados dos EUA, 11 legisladores estaduais atuais e dois prefeitos.

"Esses apoios (de Trump) são importantes. Eles são absolutamente embaraçosos em seus números para Nikki Haley", disse o assessor da campanha de Trump.

"Se você tiver o chefe de polícia local ou uma pessoa do conselho municipal evangelizando sobre o Presidente Trump em um churrasco ou em uma reunião local, isso é um multiplicador de força em nosso jogo de campo e esforços de base", disse o assessor.

A liderança do esforço para conseguir apoios foi do governador do Estado, Henry McMaster; Ed McMullen, ex-embaixador de Trump na Suíça e um veterano da política da Carolina do Sul; e Justin Evans, um agente do Estado que dirigiu a primeira campanha política de Haley em 2010.

O influente presidente da Câmara dos Deputados da Carolina do Sul, Murrell Smith, que apoiou Trump em agosto de 2023, também desempenhou um papel fundamental na obtenção de apoios dentro da Câmara Estadual, assim como a vice-governadora do estado, Pamela Evette.