Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai destaca seus esforços para apoiar estratégias dos EAU para melhorar o ambiente de inovação

DUBAI, 25 de fevereiro de 2024 (WAM) -- A Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (DEWA, na sigla em inglês) está participando do Mês de Inovação dos Emirados Árabes Unidos "EAU Inova 2024". Uma iniciativa alinhada com o compromisso da DEWA de melhorar a posição da EAU Inova como o maior e mais proeminente evento nacional do mundo.

A DEWA está organizando diversas atividades e eventos em sua sede, no Complexo da Divisão de Distribuição de Energia e no Complexo Warsan, durante todo o mês de fevereiro, além de seu estande na exposição EAU Inova, organizada pelo Centro Mohammed Bin Rashid para Inovação Governamental (MBRCGI) nas Torres Emirates, em Dubai.

E está apresentando mais de 50 projetos inovadores em todos os seus edifícios. Além de organizar o evento Semana da Inovação na Tenda da Inovação em sua sede, para destacar 14 projetos. A DEWA também organizará 18 oficinas físicas e virtuais para funcionários e alunos de escolas.

A iniciativa promove sua participação na antecipação e formação de um futuro sustentável. Sem contar a Conferência Anual de Inovação e Futuro na

Academia DEWA em 27 de fevereiro, com a participação de 12 palestrantes locais e internacionais proeminentes, criativos e inovadores.

A EAU Inova se tornou uma oportunidade anual para mostrar os esforços da DEWA para alcançar as ambições dos Emirados Árabes Unidos e as metas de suas estratégias futuras para tornar a inovação um componente integral na identidade e na metodologia do trabalho do Governo. Estamos comprometidos com o avanço da inovação e com a utilização das mais recentes tecnologias disruptivas da Quarta Revolução Industrial, declarou a Autoridade.

Entre elas estão a Inteligência Artificial (IA) generativa, a transformação digital e as mais recentes tecnologias de energia solar e renovável. "Nosso objetivo é desenvolver soluções proativas que acompanhem os desafios crescentes e apoiem nossos esforços para continuar nossa excelência e liderança global e acelerar a transição para uma economia verde", disse Saeed Mohammed Al Tayer, MD e CEO da DEWA.

"A DEWA é uma apoiadora fundamental do progresso de Dubai na liderança do futuro, reformulando os conceitos tradicionais de mecanismos de trabalho para se adequar às rápidas mudanças globais", acrescentou Al Tayer.